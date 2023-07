Entreprendre en couple ? "C’est un bon plan !", lâche Candice Wachel, avec enthousiasme, après une bonne heure de discussion dans les bureaux de Givemefive, à Forest. Assis à ses côtés, Laurent-David Hostyn acquiesce en souriant. Il semble pétri d’admiration pour celle qui l’appelle "LD". Sur le t-shirt blanc que porte Candice, on peut lire le mot "amoureuse". "LD" est son compagnon, et le père de ses deux jeunes enfants, depuis leur rencontre en 2015. Quatre ans plus tard, ils décidaient de fonder la start-up Pricing Pact (ancien nom de Givemefive). "Pour moi, Candice était l’associée idéale. J’admirais ses compétences, ses capacités, son efficacité". Un ange passe.

Si Laurent-David et Candice ont estimé que ça allait tant de soi d’entreprendre à deux, c’est certainement en raison de ce qu’ils avaient déjà vécu jusque-là. "De 2015 à 2019, on a eu l’occasion de vivre des aventures incroyables, explique Candice. Ces quatre années nous ont appris à nous connaître. Donc, quand il m’a demandé de le rejoindre comme cofondatrice, c’était devenu une évidence".

De la danse au "pricing"

En écoutant leurs récits de vie, on s’étonne de les savoir associés dans un business comme celui développé par Givemefive. Pour faire bref, au départ d’un travail essentiellement centré sur la consultance en "pricing" pour le compte d’entreprises, l’ex-Pricing Pact a construit une méthodologie et une solution logicielle – connue, dans le jargon informatique, sous le nom de CPQ (Configure-Price-Quote) – capables de déterminer le "juste prix" pour optimiser tout le potentiel d’une entreprise et configurer les offres commerciales en conséquence.

À lire aussi

Dans le chef de Laurent-David, ingénieur civil formé à l’ULB et à Toulouse, Givemefive coule de source. "J’ai eu un coup de foudre pour les modèles de pricing lors de mon premier job chez le consultant Simon-Kucher (leader mondial du domaine, NdlR)", dit-il. Pour Candice, diplômée de l’Ihecs (relations publiques et publicité), le lien est nettement moins évident… Passionnée de danse (elle donnait des cours dès l’âge de 15 ans), elle a travaillé, successivement, pour un label de musique belge et une société internationale d’événements. On peine à trouver la trace d’un intérêt pour l’informatique et le "pricing".

Du Cap à Bruxelles, avec escale à Dubaï et Riyad

C’est un séjour à l’étranger qui va rapprocher, professionnellement, les deux jeunes amoureux. "Début 2016, nous sommes partis en Afrique du Sud. On se connaissait à peine, raconte Laurent-David. Je m’étais associé à deux Français pour créer un incubateur de start-up au Cap et Candice m’a suivi". Le couple y découvre l’univers des start-up et de la tech. Et ils aiment ça. L’expérience révèle aussi leur fibre entrepreneuriale. Avant de regagner la Belgique, Candice fera encore un détour par Dubaï et Riyad où, durant près de deux ans, elle travaillera pour une société d’événements.

"Je me souviens encore très bien du call que j’ai eu avec LD en 2017, reprend Candice. Je me trouvais en Arabie saoudite pour préparer l’inauguration du premier grand centre culturel. Je vivais dans un container en bossant sept jours sur sept durant trois mois ! J’ai démissionné et je suis rentrée à Bruxelles". Durant son absence, Laurent-David préparait méticuleusement le terrain de ce qui allait devenir, fin 2019, Pricing Pact. On connaît la suite.

À lire aussi

La compréhension de l’autre

Depuis la mise au monde de leur premier "bébé", Candice et Laurent-David mènent une vie tambour battant. Deux autres bébés, de chair et d’os ceux-là, sont venus animer un quotidien déjà bien chargé. "Notre entourage s’inquiète parfois de savoir si ce n’est pas trop dur de vivre et travailler ensemble, confie Candice. En fait, j’adore mon boulot et j’adore être maman. Si on ne travaillait pas à deux, je pense qu’il y aurait eu un déséquilibre sur le plan professionnel et qu’on ne serait peut-être plus ensemble aujourd’hui. La compréhension de ce que fait l’autre est une force". La force tient aussi à la complémentarité de leurs expertises et à une répartition des tâches qui s’est faite très naturellement. "Il n’y a jamais eu de reproches entre nous, assure Laurent-David. Et quand on n’est pas d’accord, on en discute de manière très ouverte avec le reste de l’équipe (Givemefive compte dix employés actuellement, NdlR)".

guillement "Ce n'est pas facile tous les jours, mais je suis déterminée à trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Je refuse de choisir entre ma famille et ma passion pour le travail."

Combiner vie privée, avec deux très jeunes enfants, et vie d’entrepreneurs est parfois rock’n’roll. "Que ce soit à la maison ou chez Givemefive, je suis celle qui se charge de l’organisation, précise Candice. LD a toutefois ses rituels, comme celui de déposer notre fils à l’école ou de se charger des enfants le vendredi. Ce n’est pas facile tous les jours, mais je suis déterminée à trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Je refuse de choisir entre ma famille et ma passion pour le travail". Et quand le jeune couple ne trouve pas d’autres solutions que d’emmener leurs deux enfants au boulot, ça donne parfois lieu à des scènes cocasses. Comme lors du dernier Web Summit, à Lisbonne, lorsque, revêtu d’une cape aux couleurs de la société, leur fils déambulait entre les stands des exposants… "En termes de marketing, on n’a jamais fait aussi bien !".