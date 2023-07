Un pilote belge : “Si les passagers réservent un billet avec Ryanair jusqu’à octobre 2024, il y a de bonnes chances que leur avion ne décolle pas”

Alors, vols annulés ou pas ? Il s’agira de nouveau d’une loterie pour les passagers en quête de soleil. Des voyageurs qui sont de plus en plus agacés par la manière de communiquer de Ryanair (voir ci-dessous). Il semble aussi acquis que ce mouvement de grogne est loin d’être le dernier. “Nous sommes désolés pour les passagers, mais Ryanair ne nous laisse pas le choix : nous avons déjà décidé que les actions s’inscriront dans la longueur, prévient un pilote belge de la compagnie irlandaise. Il n’y a pas encore de calendrier défini, mais il y aura d’autres grèves dans les prochaines semaines, que ce soit les week-ends ou en semaine”.

”Les dirigeants s’essuient les pieds sur le droit belge”

Et l’employé de Ryanair de lancer un message à la clientèle de la compagnie low cost. “Les passagers doivent faire attention : s’ils réservent un billet avec Ryanair jusqu’à octobre 2024, il y a de bonnes chances que leur avion ne décolle pas”. Pourquoi cette date ? “C’est la durée de validité d’un accord qui protège encore nos horaires – à savoir cinq jours de travail, suivi de quatre jours de récupération – et que veut supprimer la compagnie irlandaise. Le ministère du travail a pourtant bien expliqué que remettre en cause cet accord était illégal. Mais Ryanair nous a clairement certifiés qu’il s’en moquait et qu’il passerait en force. Les dirigeants s’essuient les pieds sur le droit belge. Tant que Ryanair menace de changer ce rythme de travail, il y aura des grèves”, annonce notre source.

Ryanair est comme une mafia de l’air. On sait où est Al Capone, où il habite mais on ne sait pas encore comment l’arrêter".

Le pilote parle d’une manœuvre de chantage et d’intimidation de la part des dirigeants irlandais. “Nous sommes conscients de travailler pour Ryanair et d’être ainsi les pilotes les plus productifs d’Europe. On a accepté cela. Mais on est déjà au maximum d’heures légales qu’un pilote européen peut voler par an. Ryanair n’a pas besoin de nous rendre plus productifs. Le seul but de la direction est de nous faire mal, en diminuant les jours où nous pouvons être en famille afin qu’on accepte n’importe quel accord en échange de ce temps de récupération dont nous avons tant besoin” .

”Deux pilotes démissionnent par semaine à Charleroi”

Cette ultime manœuvre de la direction irlandaise serait la goutte d’eau qui a fait déborder “un vase déjà très bien rempli”. “On demande toujours de récupérer les 20 % sur nos salaires concédés durant la crise du Covid, s’insurge notre interlocuteur. Il y a aussi tous les défauts de paiement et les malversations commises par l’entreprise durant la pandémie. Unilatéralement, Ryanair a décidé de ne nous verser que la moitié de notre salaire certains mois”. Quarante-six pilotes belges ont ainsi décidé d’aller en justice pour réclamer leur dû à leur employeur. “Mais Ryanair fait tout pour empêcher cette action judiciaire. Les pilotes reçoivent quotidiennement des menaces de licenciement, de suppression de jours de congé,… Cela rajoute un stress supplémentaire sur nos épaules”. Certains ne tiennent plus. “On dénombre en moyenne la démission de deux pilotes par semaine à la base de Charleroi. On soupçonne une vraie pénurie de pilotes au sein de la compagnie. On reçoit des coups de fil durant nos jours de congé pour nous demander d’aller travailler”.

L’augmentation de 140 % du salaire du patron de Ryanair : “Une insulte”

Cette semaine encore, la direction aurait fait preuve de “provocation” et “d’intransigeance” lors d’une réunion de négociations. “Ryanair engrange des résultats plantureux. Le patron du groupe, Michael O’Leary, vient lui-même d’augmenter son salaire de 140 %. On prend cela comme une insulte. Rencontrer nos demandes ne représenterait même pas 1% des bénéfices après taxe de la compagnie”. Et le pilote de pointer du doigt les autorités belges “qui ne font rien”. “Ryanair est comme une mafia de l’air, s’insurge de son côté Didier Lebbe, permanent à la CNE. On sait où est Al Capone, où il habite mais on ne sait pas encore comment l’arrêter, poursuit le responsable syndical. Ryanair se moque des lois belges, de l’indexation automatique des salaires.. En Belgique, on laisse faire car on nous dit que la compagnie n’a pas d’adresse dans notre pays… L’Europe doit mettre fin le plus vite possible à ce genre de pratique.” La direction de Ryanair n’a pas répondu à nos questions.

Comment savoir si son vol est annulé ?

Ryanair a une règle lors des grèves de son personnel : en cas d’annulation, la compagnie communique 48 heures avant l’heure de départ du vol. Un laps de temps jugé trop court par bon nombre d’observateurs, alors que le transporteur aérien est prévenu depuis plus d’une semaine du mouvement de grève. “Ryanair a peu de respect pour ses passagers et joue avec leurs nerfs, s’indigne Didier Lebbe. La direction fait le maximum pour casser la grève en allant chercher des pilotes ailleurs pour remplacer les grévistes”. D’aucuns soupçonnent aussi la compagnie de vouloir faire “craquer” ses passagers pour que ces derniers, faute de réponse, annulent eux-mêmes leurs vols et se privent ainsi des indemnités dues. La grève n’est pas considérée comme un cas de force majeur et la compagnie, en plus d’un remboursement ou d’une alternative valable, doit s’acquitter d’une indemnité allant de 250 à 600 euros par passager en cas de vol annulé.

Rappelons aussi que seuls les vols opérés par des équipages basés en Belgique risquent d’être annulés, soit la moitié des vols au départ et vers Charleroi et aucun à Zaventem. Mais comment savoir si son vol est effectué par un équipage belge ? Certains petits malins suivent la trajectoire de leur futur avion sur des logiciels de traçage de vols tels “flightradar24” pour voir si l’aéronef reste stationné la nuit ou non dans notre pays. Cette technique reste très aléatoire, tant les changements de programme sont nombreux en été dans l’aérien. “L’aéroport de Charleroi a par contre une très bonne visibilité sur les vols opérés depuis son tarmac et devrait mieux communiquer à l’avance”, soutient Didier Lebbe.