Quand une association se nomme, Regenacterre, il ne faut pas chercher très loin son objet : promouvoir une agriculture régénérative. “Il y a un élan pour faire changer l’agriculture”, estime Marie Bosquet, chef de projets. “Certains agriculteurs sont d’accord de remettre un peu en cause leurs pratiques et de changer les choses”, remarque pour sa part Frédéric Muratori, Directeur.

L’initiative Regenacterre est née voilà huit ans, quand une quinzaine d’agriculteurs ont justement décidé de changer l’agriculture. “La volonté était de proposer des conseils indépendants”, rappelle Frédéric Muratori. Bien souvent, le conseiller qui s’invite dans les fermes est aussi vendeur de produits ou de matériels spécifiques et n’a pas de vue d’ensemble sur l’activité du domaine. Les conseils sont prodigués aux membres, dont le total dépasse aujourd’hui la centaine de personnes, à la tête de fermes dont la superficie varie de 25 à 300 hectares.

Ne pas tout chambouler

Le but, ce n’est pas de tout chambouler. “Notre public cible, ce sont les agriculteurs conventionnels sur de grandes superficies et les aider à faire de petits pas vers le changement. Nous aurons plus d’impact si nous faisons baisser l’utilisation de phytos sur une grande surface que de faire passer en bio une ferme de 15 hectares”, remarque Marie Bosquet. “Nous ne sommes pas des défenseurs des phytos, mais bien les défenseurs des agriculteurs qui vont correctement les utiliser. C’est tout à fait différent”. Ce n’est donc pas du bio où les phytos et les engrais de synthèse sont clairement interdits.

Moins de phytos, moins de profits ? “Notre promesse est justement qu’ils vont aller chercher de la rentabilité avec notre approche. Quand après un an ils voient leur facture d’achat de phytos moins chère de 30 ou 40 % tout en ayant une production similaire, cela les motive”, poursuit Frédéric Muratori.

L’idée globale est donc de régénérer les sols. C’est moins de phytos, bien sûr, mais aussi utiliser plus de produits naturels, couvrir le sol un maximum en été quand le soleil tape et en hiver pour éviter l’érosion due aux pluies, jouer sur les rotations de culture, diversifier les parcelles et ramener l’élevage dans les parcelles, et moins travailler la terre. “Ce ne sont pas en soi de nouvelles techniques. Il faut juste les appliquer”.

Dans cette approche, labourer la terre en la retournant en grosses mottes, ce n’est pas la chose à faire.

Pourquoi, parce que cela chamboule le sol et ses microorganismes. “Labourer, c’est très délétère pour le sol. Des microorganismes qui sont habitués à un milieu se retrouvent dans un autre milieu. On va potentiellement avoir une décroissance de la vie du sol. Il faut travailler le sol différemment. Cette fois non pas en le retournant, mais en le fissurant, en le travaillant plus superficiellement”. Et d’épingler le bio à ce propos : “comme ils n’ont pas d’herbicides à disposition, ils ont souvent un problème de mauvaises herbes. L’outil le plus efficace est de labourer”.

L’idée globale de Regenacterre est de régénérer les sols. ©Jean Luc Flemal

Pour les particuliers aussi

L’intérêt, c’est d’avoir au final plus de matières organiques dans le sol. “L’humus est source de fertilité. Notre approche permet au sol d’avoir un taux de matière organique plus élevé après notre intervention qu’avant. Au plus il y a des matières organiques dans la terre, au mieux c’est. Si on propose des pratiques qui amènent plus de matières organiques, c’est une approche à laquelle les agriculteurs sont sensibles. C’est extrêmement important car cet humus est source de fertilité pour les plantes.”, soulignent-ils.

Ce qui vaut pour les agriculteurs, vaut aussi pour les particuliers. “Le paillage est important. Il faut couvrir le sol contre les mauvaises herbes plutôt que bêcher pour les éliminer, ce qui est impossible dans les champs. Et pour les mauvaises herbes, il faut les gratter”.

La matière organique est composée de carbone, via la photosynthèse de la plante qui absorbe du carbone. “C’est un gros point qui permet de montrer aussi que cette agriculture régénérative est très positive pour l’environnement. Plus il y a de matières organiques, plus on a capturé du carbone. On dit même que l’on a séquestré le carbone car ce n’est pas du carbone qui va être déstocké, sauf si on repart vers un système intensif conventionnel”.

Série d'été

La Libre Eco vous propose ses “séries d’été” jusqu’à la mi-août. Dès ce samedi et pour une semaine, La Libre se penchera sur le monde agricole. Bien sûr, il est aisé de tirer à boulets rouges sur l’agriculture intensive, qui a produit tant et plus au cours des dernières décennies, usant et abusant parfois de pesticides, de fongicides, de glyphosate et de tant d’autres substances que le grand public a commencé à abhorrer.

C’est toutefois oublier que les agriculteurs répondaient à une demande fort simple : nourrir la population. Les temps ont changé, ou plutôt, commencent à changer. Le bio gagne (un peu) plus en importance chaque année, à tout le moins dans le sud du pays : le cap des 2 000 fermes bio – 2 010 exactement – a été franchi fin 2022, selon Biowallonie. La Région compte 93 526 hectares bio, dont 73 % de prairies, 22 % de grandes cultures et 4 % de fruits et légumes, soit 12,7 % de la surface agricole utile en Wallonie. Au-delà ou à côté du bio, des agriculteurs cultivent différemment, s’investissent dans de nouvelles pratiques plus respectueuses de la nature.