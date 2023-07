L'agroécologie, pour aller plus loin que le bio : "Essayer de faire de l'agriculture la plus proche de ce qui peut se passer dans la nature"

Pour le bio, rien de plus simple en quelque sorte. "Il y a un cadre fixe, qui définit très clairement les règles, comme la non-utilisation de pesticides. Chacun doit donc au minimum suivre toutes ces règles-là", explique Nicolas Luburic. "Après on peut aller plus loin, c'est ce que nous faisons ici". Soit l'agroécologie.

Le problème, c'est que l'agroécologie reste avant tout une notion, que chacun peut encore mettre à sa sauce. "Le concept reste dans le flou, car il n'y a pas de règles définies. Ce n'est pas de la culture intensive sans pesticide, sinon cela n'a aucun sens. C'est, pour nous, essayer de faire de l'agriculture la plus proche de ce qui peut se passer dans la nature", poursuit-il.

Labourer ou non ?

C’est par exemple redécouper les parcelles, semer de la luzerne tant pour l’érosion que la fertilisation des sols, promouvoir la biodiversité, notamment en faveur des oiseaux. Le labour n’est pas systématique, mais régulier, et suivant un calendrier différent.

Le labour est traditionnellement effectué en novembre ou décembre, pour les cultures du printemps. Cela facilite le travail ultérieur, mais le terrain reste donc nu pendant de longs mois. Les analyses montrent que de l'azote s'échappe des sols nus, alors maintenir plus longtemps un tapis de verdure a l'effet inverse, puisque les plantes absorbent de l'azote. "Ici à la ferme, on ne fait plus de labour d'hiver". De quoi lancer le débat sur le meilleur moyen de conserver les sols : profondeur du labour, labourer ou non ou encore quel type de labour.

"C'est une agriculture plus autonome et basée sur la matière organique. On amène de la plus-value à l'environnement et on pollue le moins possible. La seule source de pollution possible, c'est un excès de fertilisants ou une culture qui ne pompe pas au moment où le fertilisant est possible", complète Eddy Montignies.

Plusieurs projets ont été lancés depuis l'année dernière, comme par exemple cette dizaine d'hectares de luzerne, comme source de fertilisant, justement. "Les fauches ont permis de fertiliser une partie de culture de Quinoa". Jusque-là, rien de bien particulier. La recherche consiste à doser différemment les fertilisants sur différentes parcelles, de ne pas en mettre ou d'en placer un autre type.

"Nous voulons voir comment intégrer des productions de luzerne dans la rotation des cultures et utiliser les fauches de ces prairies temporaires pour fertiliser d'autres parcelles de la ferme. Viser à atteindre une autonomie de production d'engrais naturel biologique sur la ferme, sans animaux, avec tout l'impact que cela peut avoir pour la protection des sols, de gestion des mauvaises herbes et de la lutte contre le ruissellement", explique encore Eddy Montignies.

Protéger la faune

Un autre projet, mené cette fois en collaboration avec l'Association Faune et biotopes, a pour objet de comprendre l'impact de travaux en culture bio, comme le désherbage, sur la faune des plaines. "Il y a beaucoup d'oiseaux qui nichent au sol. Quand on passe un outil pour désherber, on ratisse un peu tout. Quel est l'impact sur la faune ?"

C'est d'en voir aussi l'impact sur les terres de la ferme de la famille de Fay, où Brioaa s'est installé, et de voir si le réaménagement du territoire environnant offre suffisamment de zones de refuge pour ces oiseaux dérangés ou chassés par le désherbage. "C'est typiquement le genre d'essai que l'on veut mettre en place ici".

Cette biodiversité est favorable au retour de certains oiseaux, comme la perdrix, le bruant ou l'alouette. "L'agriculture conventionnelle ne permet pas à ces oiseaux de se développer. Au niveau belge, l'alouette est un peu notre équivalent du tigre qui est en voie de disparition. Il y a déjà des oiseaux que l'on ne voit plus et d'autres que l'on ne verra plus", averti à ce propos Nicolas Luburic.