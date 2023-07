Un commissaire européen de passage à la Foire agricole de Libramont: une "visite événement" et un "signe positif pour la Wallonie"

À Libramont, Janusz Wojciechowski a pu rencontrer les syndicats agricoles wallons et évoquer le dossier ô combien important de la politique agricole commune (Pac) et de son futur. Celle-ci devrait s’articuler autour de la sécurité alimentaire, de la stabilité de la production, du développement durable et de la qualité sanitaire, selon le commissaire européen.

"Il a souligné que la Commission européenne ne souhaitait pas de diminution de la production animale à l'échelle européenne", explique le ministre wallon Willy Borsus, pour qui il s'agit là de "déclarations assez fortes".

Alors qu’une évaluation intermédiaire de l’actuelle Pac (2023-2027) est prévue l’année prochaine, la Belgique, qui assurera la présidence du Conseil de l’Union européenne au premier semestre 2024, pourrait être amenée à jouer un rôle de premier plan dans cette évolution et dans la réflexion sur la prochaine Pac.

Le BBB fête ses 50 ans

Par ailleurs, le "blanc-bleu belge" (BBB), race bovine emblématique de l'élevage belge, fête cette année les 50 ans de son "Herd-Book", sorte de livre généalogique et outil de sélection et de promotion d'une race en réalité plus que centenaire. "On compte en Wallonie environ 1 000 sélectionneurs de la race et 4 000 détenteurs de bêtes blanc-bleu belge", situe Sophie Marchal, secrétaire générale du Herd-Book BBB, reconnaissant que ces nombres sont "en forte baisse".

L'élevage bovin, et le BBB en particulier, sont de plus en plus pointés du doigt : par certains pour le bilan climatique de l'élevage bovin, par d'autres pour des raisons de bien-être animal, par d'autres encore pour son… manque de goût. Ces dernières critiques visent "le taurillon que les gens achètent en grande surface, qui est d'ailleurs une viande très tendre, plus maigre que le poulet, une viande de sportifs. Mais si vous allez en boucherie et achetez des vaches plus âgées, vous aurez alors une viande persillée, goûteuse", répond la secrétaire générale du Herd-Book BBB. (Belga)