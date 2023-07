De la canette à la Formule 1, Red Bull est un taureau qui pèse des milliards d’euros dans le secteur des sensations fortes

Lors d’un voyage en Thaïlande dans les années 1980, l’Autrichien fortuné découvre la boisson “Krating Daeng”, un breuvage pharmaceutique chargé en caféine principalement vendu aux travailleurs fatigués. Un produit jusqu’alors totalement inconnu du marché européen. L’entrepreneur y voit un espace stratégique dans lequel créer un business florissant sur son continent.

En 1984, il parvient à s’associer avec le Thaïlandais Chaleo Yoovidhya, patron de TC Pharmaceuticals, la société qui commercialise la boisson énergisante. Il crée dans la foulée la marque “Red Bull”, en référence aux taureaux rouges représentés sur l’étiquette du liquide. Une nouvelle catégorie de produit débarque dès lors en Europe : les boissons énergisantes caféinées. L’aventure est lancée.

Une boisson de la nuit

Pour attirer les consommateurs européens, Dietrich Mateschitz adapte légèrement la boisson en s’inspirant des sodas américains : il la rend pétillante, la met dans une canette et convertit son nom en anglais. L’Autrichien change également de cible, passant des travailleurs aux jeunes. Pour ce faire, il emploie plusieurs étudiants qui apportent la boisson dans des fêtes et qui distribuent gratuitement des canettes devant les campus.

Dietrich Mateschitz, créateur de Red Bull.

La boisson “qui donne des ailes” commence donc à être consommée principalement en soirée et par des adolescents. Un succès fulgurant qui inquiète rapidement les organismes de santé… En réalité, en quoi consiste cette boisson ? Si la recette a changé depuis son importation de Thaïlande, un ingrédient particulier est toujours affiché dans la composition et attise les inquiétudes : la fameuse “taurine”.

Devant tant de nébulosité, plusieurs pays décident d’interdire la boisson comme la Norvège, le Danemark ou l’Uruguay. D’ailleurs, cela fait seulement depuis 2008 que la France autorise la vente de Red Bull. Une prohibition qui a renforcé l’attirance des adolescents rebelles pour cette boisson… alors que la taurine n’est rien d’autre qu’un macronutriment essentiel qui ne présente a priori aucun danger pour la santé s’il est consommé dans une juste mesure. Red Bull, pour sa part, n’a jamais réellement fait l’effort de rassurer les consommateurs par rapport à la taurine, peut-être parce que le flou autour de cet ingrédient mystère a considérablement renforcé son aura internationale…

Championne des extrêmes

La marque a même profité de l’aspect “risqué” de son produit pour affiner son marketing et associer son image aux sensations fortes. Quoi de mieux qu’une épreuve sportive pour vendre les mérites d’une boisson énergisante ? En 1988, soit un an après la mise sur le marché de ses canettes, Red Bull organise son premier événement sportif dans les Dolomites autrichiennes : le Red Bull Dolomitenmann, une course multisport qui combine le marathon, le parapente, le VTT et le kayak. Au moins 2 000 mètres de dénivelé sont à gravir au bout desquels les supporters attendent les athlètes.

Dès 1994, Red Bull commence également à sponsoriser des célébrités du monde sportif, les premiers étant les véliplanchistes Robby Naish et Björn Dunkerbeck. Une stratégie qui paie pour l’expansion internationale de l’entreprise : la même année, elle vend sa première canette en Allemagne.

Sept ans plus tard, elle fait le saut le plus audacieux – et le plus fructueux – de son histoire… la Formule 1. Après avoir parrainé l’écurie Sauber en 1995, Red Bull crée une fabrique de talents pour le sport automobile : le team “Red Bull Junior”, dont sont sortis des champions du monde comme Max Verstappen ou Sebastian Vettel. L’entreprise fait ensuite son entrée au championnat mondial de F1 en 2007 avec son écurie “Red Bull Racing”, créée deux ans plus tôt après le rachat de “Jaguar Racing”. À l’heure actuelle, l’écurie de Dietrich Mateschitz est cinq fois championne du monde en tant que constructeur.

Le pilote hollandais et champion du monde Max Verstappen de l'écurie Red Bull Racing, célébrant sa victoire au Grand Prix de Formule 1 de Hongrie, son trophée cassé dans les mains, le 23 juillet dernier.

L’amour du risque

Aujourd’hui, Red Bull est associé à plus de 800 athlètes dans le monde. Si le sport était initialement une stratégie marketing pour faire connaître son produit, l’entreprise est de moins en moins une marque de boisson. Une évolution complètement assumée par Dietrich Mateschitz qui déclarait en 2010 que “le but de l’entreprise n’est plus de vendre de la boisson, mais de découvrir des gens doués et de les aider à s’accomplir”.

Red Bull est désormais mondialement reconnu pour son activité dans le secteur des sensations fortes et des extrêmes. La marque assume complètement l’image de danger liée à ses produits. Par exemple, l’entreprise récompense chaque année les personnes cascadeuses avec ses Taurus World Stunt Awards, se vantant de réunir les grands noms d’Hollywood comme Johnny Depp, Harrison Ford ou Arnold Schwarzenegger. La Fondation, au-delà de supporter la cascade, apporte également un soutien financier à ses membres qui subissent des blessures graves lors de leur activité.

L’entreprise a par ailleurs créé la fondation “Wings for Life” en 2004, dont le but est de trouver un remède aux lésions de la moelle épinière, principalement causées par des accidents de voiture et des chutes. Pour ramener des fonds, une course annuelle est organisée simultanément dans 158 pays depuis 2014. En dix ans, cette course a été réalisée par plus d’un million de participants et a récolté plus de 40 millions d’euros de fonds.

Un empire diversifié

Après la boisson et le sport, Red Bull s’est même ouvert à un troisième secteur en 1998, musical cette fois-ci, avec la création de la Red Bull Music Academy. Cinq ans plus tard, le premier studio ouvre en Californie. Depuis, ils se multiplient dans le monde et accueillent de nombreux artistes, dont le rappeur belge Roméo Elvis en 2017. En 2007, la marque crée son propre label de musique, le Red Bull Records, qui se targue de “soutenir des artistes avant-gardistes qui n’auraient pas prospéré dans l’industrie traditionnelle”.

Cette stratégie de diversification, dont les choix sont intrinsèquement liés à une logique publicitaire, permet à Red Bull de voir ses revenus en constante hausse au fil des années. Décédé en 2022, Dietrich Mateschitz laisse derrière lui un empire. Avec plus de 11,5 milliards de canettes vendues l’année dernière – ce qui représente un pic historique pour la marque -, l’entreprise décompte désormais plus de 15 700 employés dans 175 pays.