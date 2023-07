Le Brussels Auto Show, une nouvelle forme de Salon de l’auto "se tiendra quoi qu’il en soit” en 2024

“Febiac a toujours eu comme objectif de proposer aux visiteurs une expérience qualitative et représentative. Les conditions n’étant pas réunies, le conseil a conclu à l’inopportunité de poursuivre les démarches pour 2024”, avait indiqué la Febiac dans un communiqué, un coup de tonnerre pour les quelque 300 000 visiteurs qui se déplacent depuis 101 éditions dans les allées de Brussels Expo.

Sous pavillon néerlandais

C’était sans compter sur l’arrivée de 402, une entreprise néerlandaise spécialisée dans l’organisation de salons automobiles. La société a fait connaître son intention de reprendre à son compte l’organisation d’un nouveau salon de l’auto baptisé Brussels Auto Show. Une intention confirmée par Ronald van den Broek, le directeur de 402, qui affirme que “le salon se tiendra quoi qu’il en soit”.

La première édition de ce nouveau salon aura lieu du 17 au 21 janvier également sur le plateau du Heysel. Bien qu’elle reprendra les codes du traditionnel Salon de l’auto, le Brussels Auto Show “explorera également des modèles commerciaux innovants pour les marques, notamment en matière de visibilité en ligne”, affirme la société 402.

Une formule moins ambitieuse

Cette nouvelle formule du salon de l’automobile bruxellois ne sera donc organisée que sur six jours au lieu des neuf habituels du salon de la Febiac. La taille sera également revue à la baisse. Le Brussels Auto Show n’utilisera en effet que la capacité de cinq palais de Brussels Expo sur les douze.

Ronald van den Broek estime “qu’environ la moitié des marques participeront au maximum” mais que des pourparlers sont en cours avec Stellantis, qui représente les marques du groupe Peugeot-Citroën et de Fiat-Chrysler, avec Astara, qui pourrait amener la marque MG, avec Ford et avec le groupe Renault-Nissan. Le directeur de 402 reste toutefois prudent et concède que “le pire des scénarios serait que seulement 10 marques participent”, avant d’ajouter que “ce serait regrettable, mais que cela n’empêchera pas la tenue du salon”.

Des marques américaines et chinoises devraient aussi être présentes dans les allées du palais du Heysel même si ces “nouvelles marques”, comme les appelle Ronald van den Broek, intéressent habituellement moins le public européen.

Réaction de la Febiac

La Febiac n’a pas tardé à réagir à cette annonce en reconnaissant que “dans la mesure où celle-ci soutient l’industrie automobile, Febiac ne peut que s’en féliciter”. La fédération appelle toutefois à la vigilance pour éviter que des tiers reprennent à leur compte des marques déposées comme “Autosalon”, “Dream Cars”, “Brussels International Motor Shows”, “European Motor Show Brussels Auto”, “Salon”, “Salon de l’Auto”.

Andreas Cremer, l’administrateur délégué de la Febiac, a ajouté que “si des tiers utilisent le nom du Salon de l’auto et de Dream Cars pour attirer l’attention sur les événements qu’ils souhaitent organiser cela créerait une confusion”.

Il est déjà possible d’acheter en prévente ses billets pour le salon Brussels Auto Show sur le site de l’événement au prix de 10 euros pour les adultes et de 5 euros pour les enfants. Un tarif disponible pour les 5 000 premiers clients.