Ils ont vraiment fière allure, ces bovins venus d’un autre monde qui broutent paisiblement l’herbe de leur pâture en ce début d’après-midi ensoleillé, insensibles au flot de voitures et de camions qui parcourt à bonne vitesse le viaduc de Rhisnes tout proche. Le lieu est en soi reposant.

Le promeneur, qui se balade dans les champs et prairies de la commune de La Bruyère, ne risque toutefois pas de croiser leur regard : les bœufs wagyu sont hébergés dans un domaine privé, dûment protégés par une enceinte et une grille d’accès verrouillée. C’est qu’ils valent leur pesant d’or.

L'aventure de cet élevage a débuté voilà à peine trois ans. Benjamin et Sébastien Geens ont en fait repris la ferme familiale en 2012. Ils apportent des touches plus personnelles à l'exploitation. C'est, pour l'élevage, tout d'abord refaire du bœuf à l'ancienne. C'est ensuite, en 2020, des bœufs wagyu, soit des bœufs japonais, "sans très bien savoir où on allait", confie Sébastien Geens. "Nous cherchions des idées de diversification. Nous nous sommes un peu documentés et avons visité un élevage en Gaume où nous avons reçu plein de conseils."

L'aventure, donc, débute avec l'achat d'embryons, en Allemagne et en France, où les éleveurs de cette race sont bien plus nombreux. Coût d'un embryon : de 700 à 900 euros. "Nous avons opté pour des embryons de race pure." Ce sont des vaches limousines qui ont ensuite joué le rôle de mères porteuses. "Il est aussi possible d'acheter de la semence de taureau et procéder à un croisement. Mais il faut cinq générations pour retourner vers une race pure. Et cinq générations en bovins, c'est quinze ans, c'est long."

guillement La génétique doit toutefois pouvoir être sublimée par une alimentation ciblée. Il faut stimuler les cellules adipeuses.

Des veaux bien frêles

Le début est très encourageant. "Il n'y a pas de garantie que les embryons reprennent. Nous n'avons toutefois eu aucune perte. Avec trois vétérinaires dans l'équipe, il ne manquerait plus que cela", lâche-t-il, un large sourire illuminant son visage.

Les premières naissances ont lieu en 2021. Sébastien et toute l'équipe sont aux petits soins. Les veaux wagyu semblent bien frêles. Ils pèsent entre 26 et 34 kilos, c'est 7-8 kilos de moins qu'un veau classique. "Nous étions un peu stressés. Plus le veau est léger, plus il peut être fragile." C'est alors le risque de maladies respiratoires ou de diarrhée. La volonté des éleveurs, c'est de laisser le veau au pis, "pour laisser l'animal se développer de manière naturelle", pendant environ six mois. "Quand on fait confiance à la mère, il faut être sûr qu'elle donne assez de lait au veau, sinon on hypothèque sa croissance."

La croissance, justement. "Le processus d'élevage est très long : c'est trois ans, avant l'engraissement, qui peut prendre jusqu'à un an. Tout ce qui est de qualité prend du temps", souligne Sébastien Geens. C'est bien simple, le coût de l'élevage est deux fois plus élevé que pour un bovin classique "si l'on prend en compte tous les coûts sur la durée de vie de l'animal". C'est par exemple des compléments alimentaires. "Élever des wagyu, ce n'est pas juste les taper dans une prairie. Bien sûr, ils sont un maximum à l'herbe pour obtenir une viande rouge de qualité. La génétique doit toutefois pouvoir être sublimée par une alimentation ciblée. Il faut stimuler les cellules adipeuses, qui créent le gras. L'engraissement est effectué hors prairie."

18 jours de maturation

Le premier abattage a eu lieu en juin, avec mille précautions. Le wagyu a été transféré vers l'abattoir deux jours plus tôt, pour qu'elle puisse ensuite être au calme. Elle a aussi été abattue en premier, le matin, en l'absence de tout autre animal. "Il y a ensuite eu 18 jours de maturation sur carcasse, de quoi permettre au gras de s'affiner."

C'est aussi moins de viande. "C'est, en soi paradoxal, mais le wagyu est très peu viandeux alors que c'est une race à viande." La première abattue a donné "un petit 400 kilos de viande et de graisses utiles", contre un bon 500 kilos de viande pour un blanc bleu belge. "Si l'on ramène le coût au kilo de viande, le prix de revient est de 3 à 4 fois supérieur."

Pour les premières ventes de bœuf wagyu, notamment via la Boucherie Originelle à Emines, c'est par exemple 130 euros le kilo pour l'entrecôte, "le morceau le plus recherché". C'est 30 euros le kilo pour le hamburger. "Vous pouvez donc déguster un hamburger de wagyu pour 4 euros."

À ce prix-là, mieux vaut s'assurer d'une cuisson adéquate. "Ce n'est pas une viande à mettre sur le barbecue, et puis c'est parti." C'est une viande à cuire dès qu'on la sort du frigo, car le gras fond à température ambiante. "C'est une viande à manger crue, à peine saisie, ou trempée dans un bouillon à la japonaise. C'est une viande au goût puissant et subtil." Les visiteurs de la Foire de Libramont ont d'ailleurs pu s'en rendre compte.

Sébastien Geens et Manu Tilmant, producteur dans le village voisin, viennent de regrouper leurs forces pour les wagyu, de quoi avoir un cheptel d'une trentaine de bêtes. Le projet est d'abattre quatre ou cinq bovins par an, pas plus, "pour garantir la qualité" de ce "wagyu à la belge".

