Marquise est un peu à la traîne, peinant à suivre le rythme du troupeau de brebis et d’agneaux qui s’étire sur la prairie vallonnée située en face de la ferme de la Marzelle reprise en 2012 par Catherine Faux et de son mari Xavier. “Reprendre une ferme a toujours été une option pour nous deux. Nous avons des origines agricoles et sommes tous deux vétérinaires”.

Restait à trouver le bon endroit. Ils l’ont trouvé à Strée, à deux pas de la route reliant Charleroi à Beaumont. Le cadre, bordé par un bois communal sur l’un de ses côtés, est assurément enchanteur sous le soleil matinal.

À l’époque, le couple a en tout et pour tout 4 moutons, des îles de France, qu’ils possédaient en tant que particuliers. “Nous partions de zéro car il n’y avait plus une seule bête dans la ferme lorsque nous l’avons achetée. C’était un challenge”, confie-t-elle. L’année suivante, ils achètent dix petites femelles de quelques mois. Ils optent pour la race “Entre-Sambre-et-Meuse”.

”Nous avions entendu parler de races de moutons en voie de disparition”, comme le mouton laitier belge, le mouton ardennais tacheté ou roux et le mouton Mergelland. Ils jettent leur dévolu sur “l’Entre-Sambre-et Meuse”, “parce que c’était local”, Beaumont étant en effet aux portes de cette région. C’est aussi l’une des quatre plus anciennes races ovines belges.

guillement L’herbe et le trèfle, cela donne un autre goût à la viande. Nous voulons produire de la viande saine et de qualité.

Croissance lente

De plus, cette race correspond parfaitement à leur projet. “Nous n’avons pas vocation à avoir un élevage intensif”. Or, justement, “ces moutons sont à croissance lente et doivent être élevés en prairie”. Obtenir un bel agneau prendra six à sept mois, au lieu de quatre. Les nourrir à l’herbe quasiment toute l’année et non en étable avec des apports alimentaires est un avantage indéniable.

”C’est une race très gentille, que l’on pourrait même comparer à un animal de compagnie. Elle se comporte un peu comme des chèvres et vient vers vous alors que les îles de France sont plus rustiques et plus difficiles à attraper et à manipuler. Elle est aussi plus grande, est tachetée et a des pattes plus fines”, explique Catherine Faux. Par contre, ces bêtes sont “plus vite infestées par les parasites et ont plus vite des petits bobos”.

L’autre difficulté, c’est de trouver un bélier reproducteur qui ne soit pas apparenté de trop près aux brebis. Cela s’explique par le fait qu’il n’y a que quelques centaines de “Entre-Sambre-et-Meuse” en Wallonie – de l’ordre de 300 semble-t-il, dont une soixantaine à la ferme la Marzelle – et que tout ce petit monde a des ancêtres plus ou moins communs.

Qualité gustative

Pour le consommateur, la grande différence, “c’est une qualité gustative supérieure. L’herbe et le trèfle, cela donne un autre goût à la viande. Nous voulons produire de la viande saine et de qualité. Ce qui me fait le plus plaisir, c’est quand quelqu’un me dit que c’est le meilleur gigot qu’il ait jamais mangé”, confie Catherine Faux, qui se consacre à plein temps à la ferme alors que Xavier continue à exercer son métier de vétérinaire. “Il m’aide lorsqu’il est en congé” sourit-elle.

Mais pour l’apprécier, il faut pouvoir se montrer patient. Les brebis de la race “Entre-Sambre-et-Meuse” vêlent en février mars, et uniquement en février-mars. Vous n’en aurez donc jamais sur votre table à Pâques. Il faudra ensuite plusieurs mois pour qu’ils arrivent à maturité. “Cela peut être à partir de 5 mois, quand il s’agit d’un agneau simple et que la mère a donc plus de lait pour lui seul”. Sinon, c’est six-sept mois.

La viande est écoulée via Coprosain (Ath et sa région). “Nous fournissons aussi la boucherie Biobeef, située sur la grand-route, depuis qu’elle a ouvert voilà deux ans”. Ce sont aussi des colis que l’on peut retirer directement à la ferme. “Il y a un peu de tout”, pour un prix global au kilo plus qu’abordable pour une viande bio (de l’ordre de 16,50 euros).

En bio, par conviction

Depuis les premiers jours, le troupeau s’est bien agrandi. C’est aujourd’hui une soixantaine de bovins, contre les huit premières vaches achetées après leur installation. Les quatre moutons île de France ont également fait des petits. Il y a en aujourd’hui environ 80. “Ce sont tous des descendants des quatre premières brebis”. Le cycle des naissances est plus étalé sur l’année, ce qui permet de lisser la production et les rentrées financières.

La ferme est donc passée en bio en 2017, “par conviction”. “Nous sommes aussi en autonomie alimentaire : tout est produit sur nos terrains”. Le fourrage, bien entendu, mais aussi les compléments alimentaires faits de céréales et de pois pour l’apport en protéines.

Le nombre de moutons “Entre-Sambre-et-Meuse” reste en tout cas assez confidentiel. “Cela a dû mal à décoller, mais la race ne disparaît pas”. Catherine Faux essaye de vendre chaque année des femelles pour l’élevage. Une ferme du Namurois en achète quelques-unes chaque année, depuis 2021. C’est aussi la race idéale pour une ferme pédagogique ou le particulier qui veut mettre un ou deux moutons sur son terrain ou qui possède un verger à entretenir, évoque-t-elle encore. Qu’en sera-t-il à l’avenir ? Elle avoue ne pas le savoir. “C’est un élevage pour passionnés. En tout cas, nous aurons tout fait pour la sauver”. Et Catherine Faux est manifestement passionnée.

