Nouveau régime fiscal pour le secteur de la tech : "Les contrôleurs fiscaux ne veulent même plus discuter. Ils refusent tout !"

Juridiquement, et même s’il estime que le système créé en 2008 pour protéger les œuvres artistiques ou littéraires a été dévoyé au profit de personnes non créatives (avec une envolée des revenus déclarés en droits d’auteur au fil des années), Olivier Lambillon considère qu’il existe de “bons arguments” pour défendre que les programmes d’ordinateur devraient pouvoir continuer à bénéficier du régime (”si et seulement si les conditions sont remplies”). Mais, en l’état actuel des choses, on est dans le flou. Résultat ? “La suppression des droits d’auteur pour les informaticiens va rendre plus coûteux la rémunération et le recrutement des “IT guys”, souligne l’avocat. On a des clients qui envisagent déjà de freiner, ou même d’arrêter, les nouvelles embauches de développeurs en Belgique pour s’étendre davantage à l’étranger”.

Avant de fermer définitivement la porte aux droits d’auteur, Olivier Lambillon note que les sociétés concernées ont toujours la possibilité de se battre en démontrant que, parmi leurs employés, il y a du personnel créatif pouvant être éligible au nouveau régime fiscal sur les droits d’auteur. “Mais il s’agit alors de très bien préparer son dossier en vue d’éventuels contrôles fiscaux. Certains de nos clients ont fait un exercice d’évaluation pour se rendre compte, in fine, que les employés concernés ne rentraient plus dans le cadre des nouvelles conditions introduites dans la loi”.

Un risque fiscal qui n’en vaut pas la peine

David De Backer, conseiller fiscal au cabinet Egide, se montre plus catégorique. “Depuis au moins neuf mois, les contrôleurs fiscaux ne veulent même plus discuter de l’application des droits d’auteur aux entreprises du secteur IT. Ils refusent tout !”. Aller à l’encontre du fisc ? “Ce n’est plus une option. Comme conseiller fiscal, je cherche à appliquer la loi au mieux pour mes clients, ce qui implique de leur offrir de la sécurité”.

guillement "Les employeurs du secteur IT qui analysent sereinement la situation arrivent tous à la même conclusion: il faudra faire une croix sur le régime des droits d’auteur à partir du 1er janvier 2024."

Citant l’exemple d’Odoo, entreprise de logiciels qui emploie plusieurs centaines de développeurs en Belgique, David De Backer explique que si l’entreprise wallonne devait s’obstiner à appliquer les droits d’auteur au-delà de 2023, elle prendrait un gros risque fiscal. “En cas de contrôle fiscal, il n’y aurait, selon moi, aucune chance que le fisc épargne Odoo. Pour une raison très simple : l’administration part d’ores et déjà du principe que l’IT est exclue du régime sur les droits d’auteur. Point barre”.

”Aujourd’hui, reprend David De Backer, les employeurs du secteur IT qui analysent sereinement la situation arrivent tous à la même conclusion : il faudra faire une croix sur le régime des droits d’auteur à partir du 1er janvier 2024”. Et ceux qui conseillent aux sociétés de ne pas lâcher prise face au fisc ? “Ceux-là, je peux vous assurer qu’ils ne doivent pas remettre d’avis fiscaux à des boîtes comme Odoo ! Pour moi, ça revient à pousser les entreprises au casse-pipe”.