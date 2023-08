Habituellement, les magasins de sport comme Décathlon préparent leurs gammes de vêtements sportifs d'été pendant les grandes vacances. Ils s'attendent à de fortes demandes concernant des tenues de football, basket… Pourtant, en ce moment, ce sont plutôt les vêtements de pluie qui sont de sortie. Ceux-ci sont d'ailleurs placés dans la "sélection du moment" sur le site web de Décathlon. "Depuis deux semaines, les vêtements de pluie passent de plus en plus souvent à la caisse, remarque-t-on au Décathlon de Wavre. Les deux produits que les clients achètent le plus sont des vestes de pluie et des K-Way. Il y a une hausse de ventes de ce genre de vêtements qui est inhabituelle en juillet". Pour être pleinement équipés, les Belges achètent également des chaussures résistantes à la pluie. La gérante du magasin de chaussures "Aigle" à Waterloo peut en témoigner. "Nos chaussures d'été se vendent toujours aussi bien. Mais la différence par rapport aux autres années est que, cette fois-ci, celles de pluie aussi. Nous vendons beaucoup de chaussures de randonnées parce qu'elles sont waterproof", se réjouit-elle.

Un impact "anecdotique" sur les nappes phréatiques

Vu les pluies importantes de ces derniers jours, on pourrait se dire que les nappes phréatiques font le plein. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les précipitations ne compensent pas la baisse du niveau des eaux souterraines caractéristiques de l'été. "Le niveau continue à baisser, ce qui est tout à fait normal. Il n'est pas impossible que les pluies aient un petit effet mais ça reste sans doute anecdotique", explique Olivier Tromme, hydrogéologue au service public de Wallonie. "Le niveau des nappes phréatiques dépend de la saison. Elles se remplissent surtout en hiver car le reste de l'année, les eaux sont interceptées par la végétation. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration", précise-t-il. Les précipitations que nous connaissons permettent d'humidifier les sols, d'amoindrir la baisse des niveaux de nos cours d'eau mais pas de modifier significativement la situation de sécheresse. Et ces précipitations n'ont pas d'impact sur le niveau des nappes phréatiques, en raison de l'activité de la végétation, résume le SPW.

Les viticulteurs s’adaptent : "On gère malgré la météo"

Bonne nouvelle pour les amateurs de vins wallons : les pluies actuelles ne devraient pas trop impacter les cuvées en préparation. "On a une météo très compliquée mais on arrive à gérer. En 2021, on a fait des bêtises mais on en a tiré les leçons et on sait mieux s'y prendre quand il y a de fortes pluies", affirme Jean Galler, viticulteur dans la région de Liège. "En 2021, la pluie est tombée au mauvais moment : en pleine période de pollinisation de la fleur. Or sans pollinisation, il n'y a pas de raison. Cette année, la météo a été bénie jusqu'il y a dix jours", précise-t-il. "On a donc enlevé toute la végétation pour que la vigne sèche le plus vite possible et éviter les maladies comme le mildiou. En fait, si les vignes sont en bonne santé, les pluies actuelles ne devraient pas poser problème mais pour les viticulteurs qui auraient des vignes en mauvaise santé, le danger est grand de les voir se détériorer encore car si la pluie ne s'arrête pas de tomber, on ne peut jamais pulvériser les cultures et ça peut être problématique."

Les musées et les plaines de jeux intérieures sont à la fête : "On double notre clientèle"

Si la météo ne fait pas les beaux jours des parcs d'attractions et autres plaines de jeux extérieures, les centres de loisirs indoor se frottent les mains. "Normalement, l'été n'est pas notre saison mais avec le climat actuel, on a plus d'affluence que d'habitude, évoque le sourire aux lèvres, Céline Dewiete, administratrice de la plaine de jeux couverte Flying Kids à Wavre. A contrario, quand il fait très beau, on n'ouvre pas et personne ne le remarque. Ce n'est pas non plus comme pendant l'année car beaucoup de gens sont en vacances mais on va dire qu'on profite du mauvais temps. Quand il fait pluvieux comme c'est le cas actuellement, on arrive à doubler notre clientèle".

Lors des grandes vacances, le centre de loisirs adapte ses horaires, il ouvre à midi au lieu de 10 heures pendant l'année et ferme ses portes à 18 heures. "Malgré la forte demande, on ne veut pas modifier nos horaires, la volonté est de concentrer la clientèle au même moment, précise-t-elle. Globalement, la clientèle reste la même que lors des vacances précédentes même si on voit que certains clients sont prêts à faire plus de kilomètres que d'habitude".

Même son de cloche du côté des musées même si la crise post-covid qui a entraîné une baisse des fréquentations se fait toujours sentir. "On voit qu'il y a plus de monde que d'habitude même si cela ne rattrape pas les pertes du passé, explique Mathieu Van Mulders, employé au sein de l'Atomium et du musée du jeu vidéo à Bruxelles. À l'Atomium, on compte près de 3000 visiteurs par jour contre 4000 le week-end, ce qui est plus important que d'habitude".