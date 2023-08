C’est un peu le bout du bout du monde, au fin fond d’un petit chemin agricole rocailleux à souhait. Au bout du bout du chemin, la ferme du Pré aux Chênes. Sur la droite, un long bâtiment qui abrite une meunerie et une boulangerie. Nous à sommes à Momignies, dans la botte du Hainaut. À gauche, quelques poules gambades en liberté. Des porcs, imposants, et quelques porcelets profitent du soleil dans des enclos. Nous sommes cette fois à Chimay, et plus précisément à Salles. “Le chemin est sur la limite des deux communes” sourit Philippe Genet. Un peu plus loin, c’est la France.

guillement C’est une erreur de dire que le changement climatique est un réchauffement, point barre. Le changement climatique, c’est la perturbation d’un équilibre.

En agrobiologie

Il se définit comme agriculteur en agrobiologie, sur une superficie d’une vingtaine d’hectares, dont quinze en propre. Le tout en bio, dès le départ en 2010. “L’approche, c’est de faire des mélanges de population de céréales. C’est donc différentes variétés dans le même champ, qui, par leurs différentes caractéristiques, vont s’adapter aux changements climatiques et aux conditions climatiques changeantes. C’est une erreur de dire que le changement climatique est un réchauffement, point barre. Le changement climatique, c’est la perturbation d’un équilibre. Une année, c’est trop d’eau, la suivante pas assez d’eau, puis une tempête. Grâce à ce mélange de céréales, une variété se comportera mieux une année et une autre la suivante”, explique-t-il pour baliser son approche du travail de la terre.

Et tous les développements ultérieurs ont ce point de départ : les céréales ont donné naissance à la meunerie et à la boulangerie, dans un bâtiment que Philippe Genet a fait construire. “Il n’y avait rien sur les terres quand je les ai achetées”. La meunerie moud les céréales (épeautre, blé, seigle). Deux fois par semaine, le pain – bio- est cuit – environ 1 000 pains par mois – avec distribution dans la région.

L’élevage de porcs est ensuite la continuation logique. “Nous nous inscrivons dans un système de polyculture élevage, pour valoriser tous les excédents de la ferme”. D’où les cochons, donc. “J’ai du son qui sort de la meunerie. Comment le valoriser ? Par l’alimentation animale”. Il y a aussi de la culture de légumineuses. “En bio, c’est obligatoire”, rappelle-t-il. “Elle va aussi nous servir à nourrir les animaux”. C’est encore un peu de maraîchage, des poules pondeuses et une vingtaine de moutons qui se trouvent “au village”, à Macon.

Et puis c’est un petit élevage porcin. “C’est deux mères et un mâle, qui se reproduisent au petit bonheur la chance. Au départ, j’avais opté pour l’insémination. Et puis, j’ai décidé de garder un mâle et de les laisser faire ce qu’ils ont envie de faire lorsqu’ils ont envie de le faire”, explique-t-il. “Du coup, chaque femelle fait deux portées par an, alors qu’elles pourraient en faire trois”. En soi, un verrat pour deux femelles, ce n’est pas vraiment rentable. “Si on considère qu’il valorise en grande partie les déchets, on rentre dans une autre dynamique économique”.

Viande persillée

La particularité de l’élevage, c’est qu’il s’agit de porcs de la race Duroc, qui n’est vraiment pas répandue dans nos contrées, même si la ferme du Tilleul, à Seloignes, dans la même entité de Momignies, en possède aussi. “C’est une race réputée rustique qui pouvait passer l’hiver dehors, car nous sommes dans un climat ardennais.” Le Piétrain doit lui avoir une alimentation très riche, très équilibrée. “Il est aussi peu résistant au froid, il va falloir des bâtiments adaptés pour les accueillir et les faire grandir”.

D’où le Duroc. “Un boucher ne sera pas très heureux avec une carcasse de Duroc, car il va trouver beaucoup plus de gras que sur une autre, comme sur un Piétrain. La raison est que ce n’est pas une race programmée à développer du muscle. C’est donc une viande grasse, persillée, c’est-à-dire que le gras rentre dans la viande”. Du coup, la viande du Duroc ne ressemble pas vraiment à de la viande de porc : elle sera proche de la couleur rouge. “Cela s’explique aussi par le fait qu’ils prennent plus de temps à se développer : ils sont sevrés à huit semaines et un engraissement de minimum huit mois”.

Pas de label bio

Lorsque le porc arrive à maturité, il est abattu du côté de Gedinne. “C’est le plus proche, mais c’est quand même 1h15 de route”. Et il doit être certifié bio, car le porc produit à la Ferme du Pré aux Chênes est forcément bio. “Après, ce n’est plus le cas. Mon boucher n’est pas certifié bio, et donc la viande qu’il a travaillée ne sort pas bio”. La viande lui revient ensuite sous vide, étiquetée avec la mention de la ferme. Elle est vendue sur place ou encore via la coopérative La Botte paysanne à Sivry-Rance.

Philippe Genet ne peut donc vendre sa viande avec le label bio. Ce n’est pas vraiment un souci. “Les consommateurs fonctionnent à la confiance et me connaissent. Ils savent que mon cochon est élevé pendant plus de huit mois, à l’extérieur, dans un environnement ensoleillé et sain, sans antibiotique et avec une alimentation produite sur place”.

Et ressemble, surtout au porc d’antan. “Comme le gras est passé dans la viande, vous avez en bouche un moelleux incomparable”.