Cette productrice de miel wallon choisit de faire du bio non certifié : "J'y perds pas mal financièrement"

Elle n’est pas la seule dans le cas : faire du bio non certifié. “Certains producteurs respectent le cahier des charges du bio mais ne sont pas certifiés en tant que tel”, relève Thierry Van Hentenryk, chargé de relations à l’UNAB, l’Union nationale des agrobiologistes belges.

En fait, tout a commencé voilà une vingtaine d’années. Véronique Bisbock est alors infirmière. Elle quitte la profession car elle en a “marre”. Elle achète un petit tracteur, se met à cultiver et opte pour une approche bio sur des terrains d’une petite dizaine d’hectares. “Je voulais produire bio. La culture industrielle ne m’intéressait pas”.

Pas apicultrice dans l’âme

Elle n’est pas apicultrice dans l’âme. “Je n’étais pas vraiment une mordue”. Elle suit des cours par correspondance pendant deux ans, “un peu par hasard”. Elle se prend au jeu et attrape le virus. C’est d’abord six ruches, voilà une dizaine d’années. Puis, son parrain apiculteur cesse ses activités. Elle reprend ses ruches. Véronique Bisbock en a aujourd’hui une soixantaine, sur six-sept sites.

Les abeilles font ce qu’elles veulent

Elle produit alors du miel bio, certifié. Cela peut en étonner plus d’un puisqu’il est difficile de tracer les abeilles et s’assurer qu’elles “consomment” bio.

Elle raconte d’ailleurs une anecdote d’une ruche installée au milieu d’un verger pour que les abeilles butinent justement les fleurs de ces arbres fruitiers. “Elles ont traversé la Meuse pour aller butiner ailleurs. Les abeilles font vraiment ce qu’elles veulent”.

La règle européenne établit que la ruche doit être située “principalement” dans un environnement sans pesticide dans un rayon de 3 kilomètres. Les États peuvent toutefois moduler cette notion de “principalement”. En Région wallonne, la règle est des 99 % , c’est-à-dire que 99 % des cultures doivent être bio dans ce rayon de 3 kilomètres. En France, c’est 51 %, soit juste au-dessus de la moitié, ce qui permet de satisfaire au critère “principalement”. “Il y a beaucoup plus de miel bio en France”, souligne-t-elle. Cela se comprend aisément.

Carte d’État-Major

En fait, le rucher principal se trouve sur les hauteurs Sart-Lez-Spa, entre Spa et Jalhay, à 500 mètres d’altitude. “Dans le rayon de 3 kilomètres, c’est pour la moitié des bois. Et tous les voisins sont en bio”, explique Véronique Bisbocq. “Au départ, j’avais acheté une carte d’État-major et avec un compas, j’avais dessiné un cercle de 3 kilomètres de rayon pour m’en assurer”.

Elle donne aussi du temps au temps. “Beaucoup d’apiculteurs qui débutent changent de reine après deux ans. Moi, je n’arrive pas à tuer une vieille reine. Elle meurt de sa belle mort. Et je ne tue pas la ruche car les abeilles meurent de toute façon après 40 jours”.

Le miel des “Ruches du Hérisson” se vendait donc avec le label bio, c’était d’ailleurs le seul certifié bio en Belgique. “Les analyses ont été faites, il n’y avait aucune trace de pesticides dans le miel”. Il était vendu sur place, à Jalhay, dans une petite épicerie locale mais aussi dans des commerces de Liège.

Depuis cette année, le bio, c’est fini, du moins pour la certification. “Je n’ai plus demandé la certification, sinon je ne peux pas m’agrandir. Je suis bloquée par la règle des 3 kilomètres”. En fait, elle a installé des ruches dans la proche région liégeoise, où il est bien plus difficile de trouver un environnement aussi propice qu’à Sart-Lez Spa. Il suffit d’une seule culture conventionnelle dans ce rayon pour ne pas avoir la certification. Surtout, il n’est pas possible de jouer sur les deux tableaux. “Je peux par exemple avoir plusieurs activités certifiées bio. Mais la réglementation m’interdit de vendre à la fois du miel bio et non-bio”.

500 à 600 kilos par an

C’est donc, désormais, du non-bio. “J’y perds pas mal financièrement”, car le bio est mieux valorisé en termes de prix. L’évolution du comportement du consommateur a aussi nourri sa réflexion. Une bonne partie de sa production – de l’ordre de 500 à 600 kilos par an – était écoulée dans les magasins bio Al’Binète, à Liège, qui avaient justement apposé de belles étiquettes pour vanter le côté exclusif de ce miel. L’année 2022 a été bien plus difficile pour les ventes de miel Bio.

La récolte 2023 s’annonce en tout cas très bonne, notamment dans les ruches installées dans de nouvelles localisations. “La règle veut que l’on donne un pot ou deux de miel au propriétaire du terrain sur lequel on a installé la ruche”, sourit-elle. Cette diversification géographique lui permet aussi de récolter plus tôt du miel, car les abeilles ne commencent à sortir qu’à partir de 15 degrés. Il fait logiquement moins frais aux abords de Liège que sur les hauteurs de Sart-Lez-Spa. Et de rappeler que “tous les miels sont différents, même d’une ruche à l’autre”.