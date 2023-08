Comment Easyfairs applique le modèle low cost de Ryanair... aux salons internationaux

À lire aussi

Lorsque l’on pénètre dans son bureau qui fait aussi office de salle de trophées, on se rend vite compte que la jeune pousse a bien grandi. "Entreprise belge de l’année 2018" aujourd’hui dans le Top 20 mondial des organisateurs de salons et annoncée prochainement dans le Top 15, Easyfairs est également présente dans 13 pays d'Europe et en Algérie. Une expansion réalisée en appliquant aux salons le modèle low cost de Ryanair. “Une formule 'easy' tellement 'successful' qu’elle a donné son nom à l’entreprise”, explique Eric Everard.

Active face aux défis climatiques

Parmi les dispositions prises pour diminuer le coût des stands pour les exposants à 5 000 euros tout compris, l’interdiction de construire son propre stand. “Une révolution”, selon Eric Everard. Il ajoute que “cela a permis à des PME qui ne participaient plus à des salons de revenir.”

guillement Easyfairs a un rôle à jouer pour aider les communautés et les entreprises à faire la transition et à relever le défi climatique."

Une “innovation” qui permet aussi à l’entreprise d’entrer dans une démarche écologique en “réduisant jusqu’à cinquante fois l’empreinte carbone d’un salon”. Les stands personnalisés réalisés par les exposants nécessitent en effet plus de transport et ne rentrent pas forcément dans les standards actuels en matière d’économie d’énergie.

Anne Lafère, l’actuelle co-CEO d’Easyfairs, reconnaît qu’en tant qu’organisatrice de salon, l’entreprise a un rôle à jouer "pour aider les communautés et les entreprises à faire la transition et à relever ce défi climatique". Un exemple très concret est d’ailleurs en projet à Namur, où Easyfairs détient la gestion du palais des expositions qui va se doter d’une nouvelle structure plus éco-responsable.

Une entreprise éveillée aux nouvelles technologies

Le monde de l’événementiel et de l’organisation de salons et d’expositions a été durement touché par la crise du Covid, jusqu’à même remettre en cause sa pérennité. La crise sanitaire a néanmoins poussé les entreprises du secteur à développer de nouvelles technologies pour sauver leur activité.

Le Covid a ainsi été une sorte d’incubateur pour la digitalisation des salons qu’Easyfairs a décidé de maintenir en marche après le déconfinement. Une démarche pour parvenir à l’élaboration du salon de demain qui sera, selon Anne Lafère, "hybride entre salon présentiel et en ligne". Une manière d’entretenir la clientèle et les communautés en dehors des périodes de foires.

À lire aussi

Easyfairs a notamment misé sur l’intelligence artificielle et sur l’analyse de données pour rendre la visite de salons beaucoup plus efficace et faire gagner du temps au visiteur. Pour à nouveau comparer Easyfairs à une autre grosse entreprise mondiale, Anne Lafère annonce vouloir faire de son entreprise "le Netflix du salon", en proposant une expérience personnalisée aux visiteurs, rendue possible grâce aux nombreuses données collectées depuis les débuts d’Easyfairs.

Honneur aux nouveaux talents

Au fil de son épopée avec Easyfairs, Eric Everard a veillé "à s’entourer de personnes talentueuses et à leur déléguer énormément de responsabilités très jeunes". Ce qui lui a permis de transmettre les rênes de son entreprise à Anne Lafère et à son homologue britannique Matt Benyon en toute confiance. Ceci amène à évoquer un autre défi auquel fait face Easyfairs : la recherche de nouveaux talents.

À lire aussi

L’événementiel garde des cicatrices marquantes de la crise sanitaire qui peuvent repousser certains candidats. Le positionnement très B2B d’Easyfairs n’aide pas non plus à la rendre plus visible aux yeux du grand public. Eric Everard compte donc sur les prix comme celui de l’entreprise de l’année pour “développer la notoriété et l’attractivité de l’entreprise à recruter de jeunes talents”, peut être encore reclus dans leur chambre de kot.