Degroof Petercam sur le point de passer sous pavillon français

Le prix de la transaction serait de l’ordre 145 euros par action, ajustable en fonction de certaines données chiffrées. Ce qui valorise la banque privée à 1,55 milliards d’euros.

Huit années difficiles

On savait depuis longtemps que les actionnaires souhaitaient vendre leurs parts à l’exception la famille flamando-luxembourgeoise Cigrang qui a bâti sa fortune dans le secteur maritime. Une banque d’affaires avait d’ailleurs été mandatée pour évaluer l’institution. Le prix de 145 euros correspond plus ou moins à la valeur en vigueur en 2015, soit au moment de la fusion entre Degroof et Petercam. Ce qui laisse penser que ce rapprochement entre deux noms connus de la gestion de portefeuille n’a pas créé de valeur. Au contraire. Ces huit dernières années ont en outre été marquées par quelques problèmes de taille dans les procédures anti-blanchiment, qui ont poussé la banque à conclure un règlement transactionnel avec le Parquet. La banque a aussi connu trois dirigeants différents : Philippe Masset, Bruno Colmant et le CEO actuel Hugo Lasat.

Il semblerait que si le Crédit Agricole - qui a une petite activité en wealth management en Belgique héritée de l’époque du rachat d’Indosuez - a été choisi, ce n’est pas parce qu’il offrait le prix le plus élevé, mais parce qu’il était le seul à accepter de ne pas reprendre 100 % de la société. De plus, l’actionnaire restant détient une minorité de blocage. Le repreneur français aurait aussi apporté des garanties pour que Degroof Petercam reste autonome. Ce qui éviterait le scénario du démantèlement, semble-t-il, fortement probable dans le cas d’autres repreneurs.

Depuis 150 ans

La banque Degroof avait été fondée il y a plus de 150 ans notamment par la famille Philippson. La société de bourse Petercam est, elle, née de la fusion des agents de change Peterbrouck et Van Campenhout dans les années 90.

La fusion entre Degroof et Petercam aura mobilisé beaucoup d’énergie, entraîné beaucoup de frais et suscité de discussions entre les actionnaires paraît-il souvent tendues, sans donner les fruits escomptés. La nomination de Gilles Samyn, l’ancien bras droit d’Albert Frère, comme président du conseil d’administration, ne trompait personne. Connu pour avoir vendu quelques fleurons belges au meilleur prix, sa mission ne faisait aucun doute.

L’année 2022 fut toutefois nettement meilleure que les précédentes, la banque affichant un résultat net de 76,4 millions d’euros pour des actifs sous gestion de 71 milliards d’euros. Degroof Petercam emploie environ 1 000 personnes.