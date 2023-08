"En dépit des turbulences, bpost maintient le cap"

“Rétablir la confiance”

Ce jeudi, en fin de journée, à l’occasion de la publication des résultats trimestriels de bpost, Philippe Dartienne, accompagné de son directeur financier Koen Aelterman et d’Audrey Hanard, présidente du conseil d’administration, ont eu à cœur de délivrer un message de confiance quand à l’avenir de l’opérateur postal belge. “En dépit des turbulences, bpost continue à maintenir le cap. Cela s’est traduit par nos résultats opérationnels au deuxième trimestre qui ont dépassé nos prévisions et qui démontrent notre résilience dans des conditions économiques difficiles et malgré l’incertitude créée par les examens de conformité en cours”, a expliqué Philippe Dartienne, rappelant l’ambition de bpost de devenir un “fournisseur mondial de services logistiques et de l’e-commerce avec un ancrage belge”.

“Nous sommes conscients que rétablir la confiance envers nos actionnaires, notre personnel, nos clients et le monde politique prendra du temps mais nous sommes convaincus que nous y parviendrons. Nous entendons bien tirer les leçons de cette période difficile afin que le respect des règles soit nettement plus ancré dans notre organisation et que chacun puisse faire son travail au sein de l’entreprise avec le plus haut niveau d’intégrité”, a ajouté, de son côté, Audrey Hanard, déterminée à faire “un état des lieux” réguliers sur les enquêtes en cours.

Dernière ligne droite

Pas de grandes révélations précisément ce jeudi sur ces enquêtes, dont la plus importante concerne le précédent contrat lié à la distribution de journaux mais aussi sur de possibles abus dans trois autres services que bpost preste pour le compte de l’État : la gestion des comptes de l’État, la perception des amendes des contrevenants étrangers au Code de la route et la collecte et la délivrance des plaques d’immatriculation. “Pour les trois autres contrats, nous sommes dans la dernière ligne droite de l’audit interne mais nous dépendons encore d’enquêtes externes en cours et d’analyses économiques et financières. Il est trop tôt pour tirer des conclusions sur ces matières complexes. Tout cela prend du temps. Mais s’il s’avère que bpost a surfacturé à l’État, les montants seront remboursés”, a poursuivi Audrey Hanard, ajoutant que la recherche d’un nouveau CEO “se poursuivait”. Philippe Dartienne ajouté que bpost n’avait pas prévu, à ce stade, de provisions supplémentaires à celles déjà actées – un impact négatif de 25 à 50 millions d’euros prévu sur les revenus de 2023 – pour tenir compte des risques financiers et d’éventuels effets rétroactifs liés aux enquêtes en cours.

En ce qui concerne le futur contrat de distribution des journaux, Philippe Dartienne s’est montré très confiant sur les chances de bpost de remporter la mise. “Nous sommes bien placés pour remporter cet appel d’offres car nous offrons un service de grande qualité”, a-t-il expliqué.