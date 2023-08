Lufthansa triple son bénéfice et vise un de ses meilleurs résultats annuels

Le groupe, maison-mère de Brussels Airlines, a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 17% à 9,38 milliards d'euros, dopé par la hausse de la demande de vols passagers, qui augmente de 14% sur un an, et par les prix des billets, 25% plus chers qu'au deuxième trimestre 2019, a précisé à la presse Denis Weber, responsable des relations avec les investisseurs.

Lufthansa s'attend pour le troisième trimestre à un résultat opérationnel dépassant celui de l'année 2019, celle d'avant la pandémie qui avait mis le groupe à genoux (1,3 milliards d'euros à l'époque). Durant la crise sanitaire, le transporteur n'avait dû son salut qu'à des aides publiques, aujourd'hui remboursées, pour un montant total de 9 milliards d'euros.

Après deux années de pertes abyssales, le groupe est revenu dans le vert l'an dernier. Pour l'année complète, le résultat opérationnel devrait atteindre 2,6 milliards d'euros, en hausse par rapport aux 1,5 milliard dégagés en 2022. Ce serait l'un des trois meilleurs résultats de l'histoire de Lufthansa, avec ceux de 2017 (3 milliards) et 2018 (2,8 milliards), lorsque les compagnies aériennes du groupe avaient le vent en poupe après la faillite d'Air Berlin, a précisé M. Weber.

Et ce, alors que le nombre de passagers, en hausse à 33,3 millions au deuxième trimestre, reste inférieur à celui d'avant la pandémie, équivalant à 84% du deuxième trimestre 2019.

La capacité offerte reste également inférieure à son niveau d'avant crise, à 83% du niveau du deuxième trimestre 2019.

Alors que la reprise post covid avait été tirée par le fret aérien, la branche passagers a retrouvé une forte rentabilité, affichant un bénéfice opérationnel ajusté de 453 millions d'euros au premier semestre contre une perte de plus d'un milliard durant la même période l'an dernier.

Les perspectives sont bonnes avec des réservations "pour la fin de l'été et le début de l'hiver se situant à 90% des niveaux antérieurs à la pandémie".

Lufthansa doit toutefois compter avec une hausse de ses coûts de 7% côté passagers, en raison notamment de l'inflation et des dépenses engagées pour que les voyages de l'été 2023 soient plus fluides que la saison dernière, chaotique en raison d'un manque de personnel.

Le groupe a embauché environ 9.000 nouveaux salariés en un an, après avoir supprimé 30.000 postes entre 2020 et 2021 dans le monde, en raison de la crise sanitaire.

Carsten Spohr, le CEO du groupe, ne prévoit dès lors pas de réduction des prix des billets malgré l'augmentation des bénéfices de la compagnie, a-t-il confié jeudi. Les coûts en personnel, en frais et services sont en effet élevés et continueront d'augmenter, a-t-il justifié.

Des milliards d'euros de pertes subies pendant la pandémie doivent encore être compensés, a ajouté le patron, selon qui son groupe ne réalise actuellement que 15 euros de bénéfices par passager.

Le transporteur constate en outre une reprise des affaires avec la Chine et un rebond des voyages d'affaires après la pandémie qui les avait peu ou prou mis à l'arrêt. Lufthansa prévoit également des liaisons supplémentaires vers l'Inde, compte tenu de l'intérêt croissant des entreprises pour ce marché, a encore fait savoir Carsten Spohr.

Le groupe a également réduit sa dette à un niveau inférieur à celui d'avant la pandémie.

Durant l'année à venir, la compagnie examinera les coûts de manière plus stricte après s'être concentrée, ces derniers douze mois, sur la stabilisation des opérations. Les équipages devront voler davantage et les avions seront déployés plus fréquemment et plus efficacement, a prévenu le CEO.

Les négociations tendues avec les pilotes des compagnies aériennes Lufthansa et Lufthansa Cargo risquent toutefois d'assombrir le reste de l'année. Ces derniers ont commencé à voter jeudi sur l'acceptation ou non de la dernière offre contractuelle de leur employeur, qui prévoit des augmentations de salaire de 25 à 50% sur une période de cinq ans, avec un risque de grève si moins de la moitié des 5.200 pilotes approuvent la proposition.