L'un des meilleurs résultats de la dernière décennie pour ING Belgique au premier semestre

Pour ING, ces bons résultats s'expliquent par un environnement de taux d'intérêts plus favorable mais aussi par la poursuite du plan stratégique de simplification Route24. Grâce à celui-ci, les coûts d'exploitation ont pu augmenter moins fortement que l'inflation. Les dépenses totales se sont élevées à 1,134 milliard, soit une baisse de 4% (ou d'un peu plus de 50 millions) par rapport à la même période de l'année dernière, et ce malgré les effets de l'inflation et de l'indexation des salaires.

Au cours du premier semestre, la banque a octroyé 7 milliards d'euros de crédits. Sur ce montant, quelque 2,1 milliards d'euros ont été consacrés aux crédits hypothécaires, qui ont diminué de près de 40% par rapport à il y a un an. La période a en effet été marquée par une très faible demande de crédits immobiliers, note ING.

Le portefeuille de crédits a toutefois progressé de près d'un milliard d'euros entre janvier et juin, pour s'établir à 110,4 milliards d'euros d'encours. Le coût du risque pour le premier semestre s'élève à 91 millions d'euros, soit 64 millions de moins que pour la même période l'année dernière, lorsque des provisions supplémentaires ont été constituées pour les grandes entreprises exposées à la Russie, précise la banque.

Le nombre de transactions dans les agences, qui sont désormais au nombre de 206 (contre 395 fin décembre 2022), a, par ailleurs, diminué d'un tiers. Le réseau d'agences indépendantes a été redessiné au profit d'équipes plus larges et des conseils plus spécialisés.

Dans le même temps, les canaux numériques de la banque, qui a poursuivi l'optimisation de sa stratégie de contact, sont en plein essor. Le nombre d'utilisateurs de l'application mobile ING Banking est ainsi passé à plus de 1,5 million, avec une moyenne de 60 millions de visites par mois, tandis qu'un tiers de produits supplémentaires a été vendu par ce biais.

Le nombre d'appels vidéo a, de son côté, augmenté de près de 60% et le nombre de questions posées via le chat est en hausse de 74%. Le nombre d'appels téléphoniques au service clientèle a dès lors chuté de près de 40%.

Forte de ces résultats, la banque se montre très optimiste pour le second semestre 2023.