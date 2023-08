C’est désormais officiel : la banque d’affaires belge Degroof Petercam tombe dans l’escarcelle du Crédit Agricole français

”Le groupe Indosuez Wealth Management (NdlR : filiale du Crédit Agricole) a signé un accord en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Degroof Petercam, un leader en gestion de fortune en Belgique et une maison d’investissement de référence avec une présence et clientèle internationales”, peut-on lire dans un communiqué de presse commun envoyé ce matin par Degroof Petercam et son désormais nouveau propriétaire hexagonal. Un communiqué qui ajoute que ce projet d’acquisition “est réalisé en partenariat avec le groupe CLdN (NdlR: la famille Cigrang, famille d'armateurs d'Anvers), actionnaire de référence de Degroof Petercam, qui resterait au capital à hauteur d’environ 20 %, témoignage de la volonté de préserver les racines et l’ancrage domestique du groupe en Belgique en cohérence avec la culture de partenariats du groupe Crédit Agricole”.

Une page se tourne

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Selon les informations de La Libre, l’opération valoriserait Degroof Petercam aux alentours de 1,55 milliard d’euros, un montant non confirmé donc officiellement par les différentes parties.

C’est donc une page qui se tourne pour cette banque d’affaires belge qui, pendant plus de 150 ans et avec des actifs de plus de 70 milliards d’euros, s’était développée en conservant son indépendance au travers de l’ancrage des familles actionnaires. Mais la volonté de certains actionnaires de vendre leurs parts aura sonné le glas de cette indépendance. Ces derniers mois, plusieurs noms avaient été cités pour une reprise, notamment ceux d’ABN Amro, de Belfius et quelques noms de la finance suisse. C’est donc finalement le Crédit Agricole qui remporte la mise. “La finalisation de l’accord entre CA Indosuez Wealth (Europe) et Degroof Petercam est soumise à l’approbation des autorités réglementaires et de concurrence concernées. L’opération devrait être réalisée en 2024”, précise encore le communiqué.

Et quid de la logique industrielle de ce rapprochement ? Pour le repreneur français, “l’alliance de Degroof Petercam et du groupe Indosuez Wealth Management permettrait de créer un leader pan-européen de la gestion de fortune bénéficiant de relais de croissance mondiaux et se positionnant comme un consolidateur du secteur en Europe”. Et d’ajouter : “Ce rapprochement permettrait d’offrir aux clients des services à forte valeur ajoutée grâce à la combinaison des savoir-faire ainsi qu’à l’accès au réseau international et aux capacités de financement du groupe Crédit Agricole. De même, les collaborateurs de Degroof Petercam auraient l’opportunité d’intégrer un groupe aux expertises multiples présent dans plus de 46 pays dans le monde”.

Vers un contrôle total

Une acquisition qui va également permettre au Crédit Agricole de renforcer ses positions sur le marché belge. “Nous nous réjouissons de cet accord avec les actionnaires de Degroof Petercam, un leader historique dans la gestion de fortune. Ce projet d’alliance constituera une étape importante pour notre développement en Europe en ligne avec notre plan stratégique et fera de la Belgique notre deuxième marché domestique. Nous sommes très heureux de la collaboration à venir avec les équipes de Degroof Petercam”, a souligné Jacques Prost, Directeur Général du groupe Indosuez Wealth Management.

Précisons enfin que le Crédit Agricole a, à terme l’intention, de prendre le contrôle total de Degroof Petercam. “Dans le cadre de cette opération, un partenariat de long terme sera conclu avec CLdN qui prévoit des mécanismes de liquidité. À l’issue de cette prise de participation majoritaire, une Offre Publique d’Acquisition volontaire sera lancée auprès des actionnaires minoritaires de Degroof Petercam avec l’intention pour CA Indosuez Wealth (Europe) d’acquérir la totalité du capital restant aux mêmes conditions que celles de l’acquisition de la participation majoritaire”, précise encore le communiqué.