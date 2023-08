Chiffre d'affaires encore en baisse pour Apple, les ventes d'iPhone déçoivent

Locomotive du groupe depuis plus d'une décennie, l'iPhone a souffert ce trimestre, avec des ventes en recul (-2,4%) plus marqué que ne le prévoyait le marché.

Ce décrochage est partiellement compensé par l'activité services, qui comprend la boutique d'applications App Store, la plateforme de streaming Apple Music ou les services de stockage de données à distance (cloud).

Cette branche du groupe de Cupertino (Californie) pèse désormais plus du quart (26%) du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui était, à l'origine, entièrement axée sur ses équipements informatiques et connectés, de l'Apple II à l'iPhone.

Le géant américain à la pomme compte désormais plus d'un milliard d'abonnements à ses différents services, a précisé son directeur général, Tim Cook, cité dans le communiqué, en hausse de 150 millions sur les 12 derniers mois.

"Les résultats d'Apple illustrent l'évolution stratégique vers les services, qui deviennent un élément essentiel", a commenté Jeremy Goldman, analyste d'Insider Intelligence, soulignant que cette activité était "nettement plus profitable que les produits physiques sur lequel il a bâti sa réputation."

Autre segment en croissance, les produits connectés, dont la croissance atteint 2,4% sur un an.

En revanche, les ventes de Mac (-7%) et d'iPad (-20%) ont reculé.

Sur le plan géographique, Apple a vu ses ventes en Chine accélérer de 7,9% sur un an, alors qu'elles s'étaient contractées au trimestre précédent.

Mais le chiffre d'affaires a baissé dans le reste de l'Asie et aux Etats-Unis, tandis que l'Europe tirait son épingle du jeu.

"Nous avons décliné aux Etats-Unis parce que le marché des smartphones se replie depuis plusieurs trimestres", a expliqué le directeur financier, Luca Maestri, lors de la conférence de presse de présentation des résultats.

"Il devient de plus en plus difficile d'inciter les clients à remplacer leurs appareils aussi fréquemment" que par le passé, compte tenu de leur prix et d'une conjoncture moins porteuse, a avancé Jeremy Goldman, d'Insider Intelligence.

Le directeur financier a indiqué que le groupe s'attendait, au quatrième trimestre (de début juillet à début octobre), à des résultats "similaires" à ceux des trois mois précédents.

"Nous nous attendons à ce que l'iPhone et les services accélèrent" sur le trimestre, a annoncé Luca Maestri, tandis que Mac et iPad devraient connaître un recul à deux chiffres.

Les ventes de Mac et d'iPad devraient pâtir d'un effet de comparaison défavorable, car au quatrième trimestre comptable 2022, le groupe avait pu rattraper des retards de production liés à la fermeture de sites au printemps, pour cause de cas de coronavirus.

Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York, l'action d'Apple était en baisse de plus de 2%.

Apple a vu son taux de marge brute augmenter sensiblement, à 44,5% contre 43,2% et s'attend à la voir se situer entre 44 et 45% au trimestre en cours, un niveau historiquement élevé, a mis en avant Luca Maestri.