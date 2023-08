Crédit Agricole signe un trimestre historique et lorgne sur Degroof Petercam

Crédit Agricole SA, ou Casa, coté à la Bourse de Paris et regroupant les principaux métiers du groupe bancaire hormis les caisses régionales, affiche 6,7 milliards d'euros de revenus entre avril et juin (+18,8%) pour un peu plus de 2 milliards d'euros de bénéfice net (+24,7%), du jamais-vu.