Degroof Petercam racheté par le Crédit Agricole : "Le modèle traditionnel de la banque privée appartient-il au passé ?"

”Cette cession était inévitable”

Comment comprendre cette évolution et le choix des familles actionnaires de mettre un terme à une histoire de plus de 150 ans d’un développement basé sur une valeur cardinale : l’indépendance ? “La fusion entre les banques Degroof et Petercam a été une réussite organisationnelle mais le problème de Degroof Petercam, c’est que cette banque a été confrontée ces dernières années à l’absence de véritables relais de croissance. Pour grandir, une banque privée doit soit gagner des parts de marché sur son marché domestique, soit faire des développements à l’étranger. Les développements internationaux de Degroof Petercam ont été arrêtés et la part de marché des banques privées a eu tendance à se réduire en Belgique au détriment des banques retail. Cette cession à un réseau international était donc inévitable”, nous explique un observateur avisé du secteur.

Qui va plus loin dans son analyse : “Aujourd’hui, on peut se poser cette question : le modèle traditionnel de la banque privée appartient-il au passé ? Les banques privées subissent de plein fouet la concurrence des banques retail, qui captent déjà l’épargne de la classe moyenne, et qui viennent aujourd’hui sur leur cœur de métier, en visant le patrimoine d’une population plus âgée et rentière qui est en croissance avec le vieillissement de la population. Pourquoi aller aujourd’hui chez un gestionnaire de fortune privé alors qu’une banque généraliste peut répondre à ces besoins sans même changer de compte bancaire… ? La croissance de ces banques privées est aujourd’hui bornée”. Et il est vrai que depuis quelques années, les ING, BNP Paribas, KBC et Belfius ont rivalisé d’annonces et d’initiatives pour séduire cette clientèle favorisée en développant leurs activités de Private banking ou de Wealth Management.

"Nous sommes passés à côté d’une belle opportunité"

Avons-nous raté une occasion de créer un “super-champion bancaire belge”, en adossant la banque Degroof Petercam à Belfius, détenue par l’État et citée comme l’un des repreneurs possibles ? “Nous sommes sans doute passés à côté d’une belle opportunité de créer un tel champion belge. Il y avait une véritable logique et complémentarité entre les deux banques. Mais sans doute, y avait-il un obstacle politique avec la difficulté de voir l’État, à travers Belfius, mettre 1,5 milliard pour racheter Degroof Petercam”, ajoute encore notre source.

Résultats des courses, aujourd’hui, deux des quatre banques du pays – à savoir BNP Paribas Fortis et ING Belgique (NdlR : ex-BBL) – sont détenus par l’étranger, ainsi donc désormais que la première banque privée du pays. Une large part de notre secteur financier donc. Et l’État n’ayant pas vocation à rester la nuit des temps dans le capital de Belfius, le débat se posera inévitablement sur la perte à terme d’un nouveau centre de décision. Dans la niche de la banque privée, s’il subsiste encore quelques acteurs belges – la banque Delen, Puilaetco ou la banque Nagelmaeckers – la question de leur croissance future est, elle aussi, aujourd’hui posée. D’autres annonces sont donc inscrites dans les astres.