Des franchisés s’inquiètent des futures conditions d’exploitation des 128 supermarchés Delhaize. L’enseigne se veut rassurante

Mais la direction de Delhaize entend bien garder le cap. Mais il y a quelques jours, comme le rapporte la RTBF sur leur site Internet, une lettre est parvenue à la direction de Delhaize s’inquiétant des conditions qui seront imposées aux futurs franchisés. Une lettre envoyée, selon la RTBF qui a pu en obtenir une copie, par des avocats qui représenteraient un groupe d’affiliés actuels du groupe Delhaize et de candidats à l’acquisition de l’un des 128 points de vente.

Une lourde charge

Et la charge est lourde. Grosso modo : les conditions imposées par Delhaize ne permettraient pas selon ces futurs franchisés de s’y retrouver financièrement. Ils font part dans ce courrier de “sérieuses appréhensions quant aux futures conditions de la convention d’affiliation” et parlent de “conditions (d’entrée) déséquilibrées”. Pour ces candidats à la reprise d’un supermarché, le plan de la direction de Delhaize aurait pour objectif “de réduire les marges des indépendants d’une manière déraisonnable et déséquilibrée et d’augmenter déraisonnablement celles de Delhaize”. “Les conditions actuellement proposées ne permettent pas une exploitation rentable dans laquelle les conditions du personnel de Delhaize peuvent être garanties, ce que Delhaize s’est pourtant fixé comme objectif”, écrivent encore les signataires qui mettent en avant le contexte du secteur : la pression sur les coûts, le grand nombre de supermarchés ou encore l’impact des achats transfrontaliers. Dans ce contexte, toujours selon la RTBF, les signataires estiment avoir “besoin d’informations supplémentaires” et demandent “la modification de diverses conditions contractuelles déséquilibrées des différents accords”. Impossible à ce stable de savoir ce que représente quantitativement ce groupement d’indépendants.

”Cette formule reste intéressante”

”Personnellement, je n’ai pas vu ce courrier qui est arrivé chez Delhaize. Nous sommes un peu étonnés de cette démarche car nous sommes très transparents et prêts à répondre à toutes les questions et interrogations des affiliés et futurs affiliés. Il est normal qu’avec le temps les contrats évoluent. Certains points devaient être actualisés ou formalisés, de manière à supprimer certaines marges d’interprétation sur des choses qui n’étaient pas claires. Mais notre philosophie reste la même, celui de créer une combinaison gagnante entre la marque Delhaize, le personnel et des affiliés qui jouent la carte de l’ancrage local, de l’autonomie et de la flexibilité”, nous a expliqué Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize. Et d’ajouter : “Nous sommes convaincus que cette formule reste intéressante et aboutira à une trajectoire de croissance pour les 128 magasins concernés”.

Précisément, Delhaize poursuit sa quête de recherche d’indépendants pour la reprise de la gestion de ces 128 points de vente. “Nous avons actuellement plus de 400 candidats repreneurs possibles. Depuis mai, nous avons des contacts avec ces candidats et avec certains plusieurs rencontres ont déjà eu lieu. Nous avons au minimum un candidat potentiel par point de vente et 90 % des cas au minimum deux. Nous ne nous fixons pas de délais car nous voulons trouver le meilleur repreneur pour chaque magasin mais notre intention est de démarrer le processus encore cette année.”, précise-t-on encore du côté de Delhaize.