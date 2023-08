La petite serre héberge des plants de chou rouge, qui s’annoncent prometteurs alors que la récolte est encore lointaine. Sur les côtés de la serre, des planches en occupent la longueur. Alex Flamand retourne l’une d’entre elles : voilà quelques dizaines voire centaines de Petits-Gris agglutinés, profitant de la fraîcheur de l’endroit. Ils finiront dans des bocaux ou des préparations d’escargot, sous l’appellation “Escargots Petits-Gris de Namur”. La ferme du Vieux Tilleul, située à Bierwart, est il est vrai toute proche de la capitale wallonne.

Chez les Flamand, les escargots sont une activité qui a débuté voilà déjà de longues années. “C’est ma mère qui a lancé l’exploitation d’escargots voilà 35 ans”, explique le co-gérant de la ferme avec son frère. Ils ont repris l’exploitation voilà 5 ans. “Mon père était militaire et effectuait des séjours assez longs en Allemagne. Elle cherchait un animal qu’elle puisse gérer tout en s’occupant de sa famille nombreuse, nous sommes quatre sœurs et frères”. D’où le choix des Petits-Gris.

Les débuts sont encourageants. “Maman a eu de bons retours de l’Horeca qui cherchait des produits de qualité. Or, il n’y avait pas vraiment d’élevages d’escargots très développés à l’époque. Le commerce s’est développé assez rapidement”.

Depuis lors, “nous faisons toujours du Petit-Gris”. Pourquoi ce choix ? Il a y a en fait trois variétés appréciées pour leur goût : les Petits et Gros-Gris et les escargots de Bourgogne. Les Petits-Gris se démarquent par leur taille, ce qui en faisait un avantage auprès des restaurateurs qui apprécient ces escargots très tendres et qui peuvent se manger entier. “Sur un gros gris ou un escargot de Bourgogne, il faut le décoquiller et enlever le tortillon, que l’on ne mange pas parce que c’est trop amer. Ce n’est pas très bon. De plus, plus l’escargot est petit, plus il est tendre”.

Élevage difficile

”Le côté problématique du Petit-Gris, c’est que c’est très difficile de faire en élevage”, poursuit Alex Flamand. “Nous achetons aujourd’hui plus de 90 % de nos escargots, qui arrivent vivants”. Ces achats, auprès de producteurs du pourtour méditerranéen, se sont en fait accélérés au cours des dernières années.

Les Petits-Gris n’aiment pas les températures extrêmes. C’est vrai, le pourtour méditerranéen est quand même connu pour ses températures extrêmes. Mais là, ils “estivent” : “comme il fait trop chaud en été, ils se ferment et bouchent leur coquille”. Chez nous, ils hivernent, cette fois, jusqu’au mois de mars.

Les escargots de la serre hiberneront aussi, du moins pour certains d’entre-eux. “Ils sortent dans les parcs entre fin avril et début mai, afin qu’ils arrivent à la taille adulte en septembre, voire début octobre. Cela dépend de l’arrivée des premières gelées. Une partie de ces escargots sera mise en hibernation. Ils seront stockés dans un endroit sec et ventilé. Quand on les ressort, ils s’accouplent dans des couveuses. Chaque escargot pond entre 80 et 200 œufs. Quand les œufs éclosent, on les sort dans le parc après quelques jours, et ils sont partis. C’est beaucoup de manipulations. Moins de la moitié arrive à maturité”.

8 tonnes par camion

C’est donc huit tonnes d’escargots qui arrivent par camion à Bierwart. “Ils arrivent adultes et nous faisons 100 % de la transformation et c’est dans ce processus que nous apportons notre valeur ajoutée. Nous avons une recette et un procédé qui ont fait leur preuve”. Ils sont ébouillantés et décoquillés à la main, même pour les escargots présentés à la vente dans leur coquille. C’est 35 kilos décoquillés par jour par personne. “Cela reste très artisanal”. Le beurrage et la mise en bocal, c’est aussi manuel.

Quelque 80 % du chiffre d’affaires intervient dans l’Horeca, principalement via des grossistes. L’autre canal de produits, ce sont des “apéros préparés”, les petites assiettes que l’on met au four.

”Nous produisons toute l’année mais la demande est plus importante de septembre à mars. On n’a peut-être pas envie de manger une assiette d’escargots au beurre à l’ail en plein été”, sourit-il. Les escargots sont en fait congelés et ensuite décongelés au fur et à mesure de la production.

La ferme du Vieux Tilleul réalise un tiers de son chiffre d’affaires avec la commercialisation des escargots. “Nous avons aussi 15 hectares de cultures bio et 25 cultures en conventionnel. On ne peut pas faire plus de bio, car ces 25 hectares, nous les louons. Nous sommes spécialisés dans les légumes oubliés, comme les carottes de couleur, le panais, le topinambour, le persil tubéreux. Nous faisons aussi depuis deux-trois ans de la confiture de Camerise, qui est un fruit, dont le goût est entre le kiwi et la myrtille, qui vient du Canada”.

Tournant bio

Le tournant bio a été pris voilà 5 ans, quand les deux frères ont repris la ferme. “C’était par conviction”. Il s’opère aussi pour la production des escargots. “Nous avons commencé à travailler l’année dernière avec un producteur en France qui nous propose des escargots bio. C’est cette fois du Gros-Gris”. Alex Flamand table sur une tonne de Gros-Gris cette année, soit le double par rapport à 2022.

Et une idée à commencer à germer. “Je pourrais à en produire ici. C’est dans les tiroirs. Son avantage, c’est qu’il est plus robuste que le Petit-Gris”.

