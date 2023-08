Moins de temps sur l’application, un nombre d’utilisateurs au plus bas : Threads en chute libre

Seulement, si le défi était déjà de taille pour le patron de Meta, il risque d’être encore un peu plus grand selon les données des sociétés d’études de marché Similarweb et Sensor Tower. Selon ces derniers, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Threads a diminué de 82 % depuis son lancement au 31 juillet, avec seulement huit millions d’utilisateurs accédant à l’application chaque jour.

Mais le nombre d’utilisateurs sur la plateforme n’est pas le seul point noir dont Meta va devoir faire face. Le temps moyen passé sur l’application est, lui aussi, en forte baisse. Le jour du son lancement, les personnes se rendant sur Threads passaient en moyenne 19 minutes sur l’application, pour 14 visites. Au premier août, ces chiffres ont lourdement chuté : 2,9 minutes pour 2,6 sessions ouvertes par jour.

Selon Sensor Tower, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Threads continue de baisser à un taux d’environ 1 % par jour. Le temps presse donc pour Mark Zuckerberg et sa société. Ce dernier étant malgré tout “très confiant” pour la suite des événements. Pour maintenir et ramener des utilisateurs, Meta compte rapidement mettre de nouvelles fonctionnalités à l’application : un flux de contenu chronologiquement inversé, une version web de l’application et des messages directs.

Mais le géant américain pourrait également ouvrir l’application à l’Europe pour rameuter les foules moyennant quelques modifications, celle-ci n’étant toujours pas disponible en raison de la législation européenne sur les protections personnelles.