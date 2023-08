Il voit la vie aux couleurs de l’arc-en-ciel depuis un peu moins d’un an. Ce dimanche, Remco Evenepoel remet en jeu son titre de champion du monde cycliste sur route à Glasgow en Écosse. Depuis cinq ans, le petit lutin du Brabant ne cesse d’émerveiller les fans de la petite reine, d’exploits en exploits. D’aucuns le comparent déjà au Cannibale Eddy Merckx. Sa popularité a largement dépassé les frontières de notre pays. De quoi aussi attirer l’intérêt des plus grandes marques internationales.

Comme le footballeur Kevin De Bruyne, qui vante les mérites des hamburgers de Mc Donald’s sur les petits écrans, c’est une autre chaîne de chaîne de restauration rapide qui a mis le grappin sur Remco. En mars 2021, le cycliste est ainsi devenu le visage de Pizza Hut. Un choix “a priori contre-nature” qui a surpris dans le milieu. “Certains se sont demandé ce que Remco allait faire avec une chaine de restauration rapide”, se souvient Pierre Van Steenberghe, le fondateur de Lead Agency. On pourrait se poser la question de savoir si le financier a pris le dessus sur l’éthique. Je ne pense ainsi pas que Remco Evenepoel va toutes les semaines chez Pizza Hut. Ou alors il ne roulera plus aussi vite”.

Une pizza Remco “100 % vegan”

Mais comme Kevin De Bruyne et ses hamburgers de Mc Donald’s, ce choix ne risque pas d’écorner l’image du jeune champion. “Ils sont au-dessus de cela, tellement ils sont célèbres. Les gens les suivent pour leurs performances, donc s’allier à une chaîne de restauration rapide n’est vraiment pas dramatique pour eux, insiste M. Van Steenberghe. Par défaut, il n’y a que des grosses marques de ce type qui peuvent s’aligner sur les prix exigés par les agents de ces sportifs. Une entreprise éco-responsable belge ne pourrait ainsi jamais se payer un nom comme Kevin De Bruyne”.

Pour Pizza Hut, qui a lancé une pizza Remco “100 % vegan”, par contre, le mariage ne peut être que bénéfique, selon notre spécialiste. “Évidemment qu’il vaut mieux s’associer avec un sportif qu’avec une personne qui pèse 400 kilos. Cela fait un peu le contre-pied de la problématique de la malbouffe”.

L’athlète Tia Hellebaut ou le club de football de Bruges : Pizza Hut n’en est pas à son coup d’essai avec les sportifs. ”En collaborant avec des athlètes de haut niveau, nous essayons de montrer qu’il est possible, même en suivant un régime strict, de se faire plaisir de temps en temps”, justifie l’entreprise qui est gérée par TopBrands en Belgique. Selon les chiffres fournis par le spécialiste Auxipress, le “deal” est déjà gagnant pour Pizza Hut dont 14 % de la visibilité totale de ces deux dernières années concerne la relation avec le cycliste, là où seulement 0,26 % de celle de Remco est liée à la chaîne de restaurant rapide. Autre atout : parfait bilingue, Remco est aussi populaire au sud et au Nord du pays, là où Pizza Hut souffre d’un certain manque de visibilité côté francophone, toujours selon les chiffres fournis par Auxipress.