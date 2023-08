”What else ?” Quelques notes d’une musique entraînante, une ambiance feutrée et une célébrité qui se fait chiper la vedette pour des capsules de café. Tout le monde a en tête les publicités de l’acteur américain George Clooney pour la marque Nespresso. Un carton qui a autant bénéficié à l’acteur qu’à la marque. Nespresso a ainsi vu ses ventes augmenter de 40 % depuis qu’elle fait appel à l’acteur d’Ocean’s Eleven. “Cette association est très forte. En plus de l’aspect financier, les gens ont revu régulièrement George Clooney sur des grandes affiches ou à l’écran pour ses publicités, développe Pierre Van Steenberghe, fondateur de l’agence Lead Agency. En termes de notoriété publique, cela a été un grand boost pour sa carrière. Les campagnes Nespresso ont sans doute fait augmenter le nombre de visionnage des films de George Clooney et sa “valeur marchande””.

Le coup de canif dans le contrat de Britney Spears

Depuis plus d’un siècle, les marques font appel – avec plus ou moins de succès – à des célébrités pour vanter les mérites de leur produit. Tout aurait commencé vers 1890 lorsque l’actrice française Sarah Bernhardt fit la promotion de la poudre de riz “La Diaphane”. À sa manière, la famille royale du Royaume-Uni a aussi été précurseure en devenant l’ambassadrice des confiseries de la marque Cadbury. Le basketteur Michael Jordan et l’équipementier sportif Nike, les multiples actrices énonçant le “parce que je le vaux bien” depuis plus de 50 ans pour L’Oréal,… L’histoire de ce qu’on appelle le “celebrity marketing”, en pleine croissance, est parsemée de grandes réussites. Les études montrent ainsi qu’un consommateur prête davantage attention à une personne connue plutôt qu’à une personne lamabda.

Mais il y a aussi eu des gros flops et des coups de canifs dans les contrats. La chanteuse Britney Spears défraya ainsi la chronique au début des années 2000 lorsqu’on apprit qu’elle avait acheté des actions du géant du soda Coca-Cola, alors qu’elle était liée à coups de millions de dollars au gros concurrent Pepsi.

Comme ici avec l’ours Paddington, la famille royale du Royaume-Uni a été précurseure en termes de communication, en devenant l’ambassadrice des confiseries de la marque Cadbury. ©AP

Plus récemment, le rappeur belge Roméo Elvis, accusé d’agression sexuelle, a vu la fin de son contrat avec la marque Lacoste. D’autres scandales ont émaillé l’histoire du “celebrity marketing.” La chaîne de magasins de prêt-à-porter H&M arrêta ainsi immédiatement sa collaboration avec la mannequin Kate Moss quand un cliché de “la Brindille” en train de sniffer de la cocaïne apparut dans la presse britannique. Nike fit de même quand l’athlète Oscar Pistorius fut condamné par la justice sud-africaine pour le meurtre de sa compagne Reeva Steenkamp.

Les sportifs surpassent les acteurs

“Le risque existera toujours, développe Pierre Van Steenberghe. Mais l’entreprise peut le minimiser en filtrant notamment l’historique des contrats de “sa” célébrité. Par exemple, l’association entre une entreprise éco-responsable et une vedette qui a fait la promotion d’une marque détruisant la planète trois mois avant ne sera pas fantastique”. Plus rarement c’est l’entreprise qui est rejetée par la célébrité, suite à un scandale impliquant la marque. “L’idée pour les sociétés est de trouver une célébrité qui véhicule des valeurs qu’elles veulent mettre en avant”, insiste notre spécialiste.

À ce petit jeu, les grands gagnants de ces dernières années sont les sportifs de haut niveau. “Le monde du sport est devenu un business énorme, poursuit Pierre Van Steenberghe. Sur les réseaux sociaux, les personnes qui ont le plus de followers sont désormais les sportifs dont la notoriété est liée à leur performance”.

Autre atout des sportives et sportifs : leur visibilité. “On les voit nettement plus souvent que les actrices et les acteurs qui ne font que deux ou trois films par an. IL y a, par exemple, des matches de football toutes les semaines et des interviews quotidiennes des sportifs dans les médias. Le contact est continu avec le public qui s’identifie avec ces grands athlètes. Certains fans épient le moindre geste de leur idole”. Que ce soit Messi avec l’office de tourisme de l’Arabie saoudite ou Cristiano Ronaldo avec Nike, les plus gros contrats publicitaires sont désormais signés par des sportifs. La Belgique n’échappe pas à cette tendance, même si les montants dans notre pays sont très loin d’atteindre les sommes faramineuses touchées par les deux astres du ballon rond.