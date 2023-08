Aerospacelab signe avec Arquimea et nomme une nouvelle CEO pour l'Amérique du Nord

Le but est d'alimenter des constellations de télécommunications, des radars à synthèse d'ouverture ou encore de participer à des missions d'observation de la Terre.

L'accord entre les deux entreprises prévoit également une collaboration sur des projets futurs et des opportunités de développement de missions spatiales clés en main. En ligne de mire notamment, la définition de missions pour des satellites dont le poids pourra s’élever jusqu'à 300 kg et des constellations, y compris leur conception et leur fabrication, leur lancement et leur exploitation.

"Nous avons trouvé en Arquimea le partenaire idéal pour mener à bien un projet mondial ambitieux qui complète parfaitement notre portefeuille de produits actuel, commente Benoit Deper, fondateur et CEO d'Aerospaelab. Cette collaboration et le nouveau satellite co-développé ne s'adresseront pas seulement à un segment de marché à fort potentiel, ils renforceront également nos capacités à contribuer à façonner l'avenir de l'industrie spatiale".

Nouvelle dirigeante pour l'Amérique du Nord

Par ailleurs, Aerospacelab vient de nommer Tina Ghataore, une dirigeante expérimentée dans le domaine de l'aérospatiale et des télécommunications basée à San Francisco, au poste de Group Chief Strategy and Revenue Officer, et de CEO de la nouvelle branche d'Aerospacelab en Amérique du Nord, à compter de ce lundi 7 août 2023.

Avant de rejoindre Aerospacelab, Tina Ghataore était directrice commerciale de Mynaric et présidente de Mynaric USA. En 2022, la contribution de Tina à l'industrie aérospatiale a été reconnue à la fois par le public et par ses pairs de l'industrie lorsqu'elle a été élue "Satellite Executive of the Year" par Via Satellite.

Tina a également occupé plusieurs postes de direction chez Panasonic Avionics Corporation et a commencé sa carrière au sein de l'unité commerciale "Satellite Systems" de la société Boeing.

Aerospacelab, dont le siège social se trouve à Mont-Saint-Guibert, possède des bureaux en Suisse et en France et emploie aujourd'hui plus de 200 personnes.