Comment la météo maussade de la fin juillet a impacté la fréquentation dans les parcs de loisirs

Un bon démarrage

Alors quel est le bilan du mois de juillet qui a bien débuté pour se terminer sous l’eau ? ”Pour les trois premières semaines du mois, la tendance est similaire à celle de juillet 2022, avec une hausse d’environ 15 % par rapport à juillet 2019, indique la porte-parole de Walibi. Nous remarquons par contre une diminution de la fréquentation pendant la dernière semaine à cause de la météo particulièrement maussade.” Au parc de Brugelette, “le nombre de visiteurs sur la première partie du mois de juillet dépasse de quelques milliers celui de juillet 2022”. Et le taux de remplissage des 100 logements du parc s’élève pour juillet et août à plus de 99 %…

Chez Plospa, “en juillet, nous sommes en ligne avec 2022 pour nos parcs extérieurs (Plopsaland De Panne et Plopsa Coo) et nos parcs intérieurs (Plopsa Indoor Hasselt et Plopsa Station Antwerp). Les seuls parcs où nous constatons un retard sont les parcs aquatiques (Plopsaqua De Panne et Plopsaqua Hannut-Landen), qui excellent principalement les jours où l’on parle de conditions météo plus extrêmes, comme une chaleur ou un froid extrême”. À Han, après une progression de la fréquentation de 7 % environ sur le premier semestre, la hausse s’élève à 5 % en juillet.” On va finir juillet légèrement plus haut que 2022, 2021 et 2019”, précise-t-on à Bellewaerde (Ypres). Si la météo n’a pas aidé ces derniers jours, “on a de belles nouveautés qui attirent quand même une bonne base de visiteurs”.

À lire aussi

Nouveautés, investissements et… événements

Les nouveautés, c’est évidemment la clé pour attirer les visiteurs. À Bellewaerde, 6 nouveautés sont au menu de cette saison, dont 2 nouvelles attractions familiales (Pssst Station et Hampi). “Le plus gros investissement jamais réalisé en une seule saison”, souligne le parc. Soit 17 millions d’euros. Chez Plopsa, zoom sur le Cirque Bumba à Plopsaland De Panne : une nouvelle zone, couverte, avec 5 nouvelles attractions, qui a été officiellement inaugurée le 21 juillet. Un investissement de 12,5 millions d’euros. “À Plopsa Coo, Le Schtroumpfeur a représenté un investissement de 1,2 million, ajoute Sofie Loy. Et plusieurs autres investissements sont prévus.”

À Pairi Daiza, “la Nouvelle Entrée est la nouveauté de la saison, tout comme l’extension du carport photovoltaïque, explique Claire Gilissen. Et Sanctuary, la serre tropicale de 4ha qui accueillera les plantes et animaux en danger d’Amérique Latine avec des points de restauration et des logements est aussi en construction. L’ensemble des investissements prévu pour les 4 prochaines années s’élève à 350 millions”.

À Walibi, c’est la nouvelle attraction Silverton qui ouvre ses portes ce vendredi 11 août. Le montant de l’investissement sera dévoilé ce jour-là. Le parc couple cette ouverture avec des soirées estivales les 11, 12 et 14 août (ouverture jusqu’à 22 heures et animations festives à l’affiche). Car les animations et événements plaisent et les parcs l’ont bien compris. “Nous remarquons une tendance à l’”événementialisation” dans notre secteur, confirme Justien Dewil, la porte-parole. Nous espérons que ces trois soirées vont offrir un boost supplémentaire.” Du côté d’Aqualibi “qui est beaucoup moins dépendant de la météo”, les travaux (nouvelle tour et 4 toboggans) “avancent bien”, constate-t-elle. “Ils ont actuellement lieu à l’extérieur mais dès le 28 août, Aqualibi sera fermé, et jusqu’au 21 décembre, pour finaliser les travaux d’agrandissements et continuer les projets d’amélioration énergétique.” L’investissement pour les toboggans et le projet durable s’élèvent à 30 millions d’euros.

Enfin, est-ce que les parcs s’attendent à une bonne saison ? “Certainement, les tendances depuis le début de la saison sont positives”, résume Bellewaerde qui compte sur “ses nouveautés couplées à une campagne de pub bien lancée” pour attirer les familles en grand nombre. Le Domaine des Grottes de Han, qui a investi 4 millions cette année et a un plan de développement à 5 ans (2024-2028) à hauteur de 25 millions, table sur environ 85 000 visteurs en août et 365 000 sur la saison. Et Pari Daiza “espère dépasser les 2,12 millions de visiteurs venus en 2012”. Avec le beau temps qui revient…