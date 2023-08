Delhaize et ses 15 nouveaux franchisés : “Ce sont désormais des cibles pour nous”, annonce la CNE qui prévoit des actions dans ces magasins

Pour la secrétaire nationale, ces 15 magasins sont désormais des “cibles” de futures actions syndicales. “Certains repreneurs sont d’anciens employés. Pour nous, ils sont désormais passés du côté patronal. Le message des syndicats reste le même : le modèle économique d’un magasin franchisé ne peut pas garantir la même qualité de l’emploi. “Si vous allez dans un Delhaize franchisé un dimanche, il n’y a que des étudiants ou des personnes ayant un contrat précaire qui y travaillent, insiste Myriam Djegham. De plus, ce modèle ne permet pas une bonne représentation syndicale. Ce n’est qu’une question de temps avant que les conditions de travail de ces supermarchés ne se dégradent. On l’a vu lors de la reprise de Mestdagh par Intermarché où des nouveaux franchisés ont rapidement proposé à des employés de travailler six jours par semaine.”

À lire aussi

Trois en Wallonie et quatre à Bruxelles

La CNE annonce donc de futures actions dans ces 15 premiers supermarchés qui seront franchisés dont voici la liste : Recogne, Bouffioulx et Nivelles en Wallonie, Flagey, Boondael, Hankar et Mutsaard en Région bruxelloise, ainsi que Wilrijk, Deurne, Ronse, Grimbergen, Denderleeuw, Knokke, Izegem et Ypres en Flandre. Les travailleurs du Delhaize du Shopping Center de Nivelles ont déjà débrayé ce lundi en fin de matinée.

Interrogé par nos confrères de Belga, le permanent FGTB, Pascal Strubbe explique qu’il est inévitable que les emplois de qualité, pour l’instant fournis dans les Delhaize intégrés, vont être remis en cause. “Pour comprendre, il suffit de comparer la composition du personnel d’un AD Delhaize, le nombre d’étudiants et de contrats précaires, avec ce qui se passe dans un magasin comme celui-ci. Oui, les emplois de qualités vont passer à la trappe et derrière ce qui se passe chez Delhaize se joue le détricotage de tout le secteur du commerce.”

Du côté des travailleurs nivellois, qui espéraient encore un peu être épargnés par cette volonté de “franchisation” complète, c’est un nouveau choc, après cinq mois de combat. Les informations faisant état de certaines hésitations de potentiels candidats repreneurs après des contacts avec Delhaize leur avaient laissé croise à un certain répit. L’annonce de la franchisation de leur magasin les replonge dans l’incertitude totale sur leur avenir.

À lire aussi

”Une sélection minutieuse”

La direction de Delhaize indique, de son côté, avoir choisi les repreneurs au terme d’une “sélection minutieuse” afin de “garantir un avenir durable” aux supermarchés. Cinq des repreneurs exploitent déjà d’autres supermarchés Delhaize, cinq sont des collaborateurs de la marque au lion et cinq rejoignent l’entreprise pour la première fois. La chaîne précise que tous les travailleurs des supermarchés concernés conservent leur emploi ainsi que leurs conditions de travail et salariales actuelles. Ils en recevront la confirmation écrite dans une lettre signée par Delhaize et par le repreneur indépendant. L’entreprise confirme également les mesures d’accompagnement annoncées précédemment, notamment une prime de transition d’au moins 1 500 euros, le maintien de primes pour les collaborateurs en crédit-temps ou encore le transfert par défaut des heures supplémentaires restantes.

Delhaize assure par ailleurs qu’un repreneur sera trouvé pour les 128 supermarchés qui doivent être franchisés et s’engage donc à n’en fermer aucun “au moins jusqu’à la fin de l’année 2028”. Tous ces magasins ont au moins un candidat repreneur. La direction annoncera la suite de la transition de supermarchés vers le modèle indépendant dans les prochains mois.