Évacuation du bâtiment et porte d'entrée endommagée: un conseil d'entreprise tumultueux sur fond d'amertume syndicale chez Delhaize

La direction de la marque au lion et les syndicats se sont retrouvés lundi pour un nouveau conseil d'entreprise quelque peu tumultueux. D'après la direction, une personne aurait délibérément déclenché l'alarme incendie, entraînant l'évacuation du bâtiment. Une porte d'entrée aurait également été endommagée.

Au cours de la réunion, la direction de Delhaize a dévoilé la liste des 15 premiers supermarchés en gestion propre qui seront repris par des entrepreneurs indépendants. Leur transformation se déroulera dans les prochaines semaines et leur réouverture en tant que supermarchés Delhaize indépendants est prévue dans le courant des mois d'octobre et de novembre.

Il s'agit des magasins de Recogne, Bouffioulx et Nivelles en Wallonie, Flagey, Boondael, Hankar et Mutsaard en Région bruxelloise, ainsi que Wilrijk, Deurne, Ronse, Grimbergen, Denderleeuw, Knokke, Izegem et Ypres en Flandre.

"Clairement, cette annonce ne fait que confirmer que Delhaize n'a nullement l'intention de négocier avec qui que ce soit. La direction met en avant une prime de transition d'au moins 1.500 euros pour les travailleurs qui resteraient dans l'entreprise, mais ils oublient de préciser qu'elle sera corrélée au chiffre d'affaires, à l'investissement des employés, à l'absence de certificat maladie, etc. Tout cela n'est que de la poudre aux yeux", s'agace M. Delmée.

Selon la syndicaliste, la chaine de supermarchés entend dévoiler au compte-gouttes la liste des supermarchés en gestion propre qui seront repris par des entrepreneurs indépendants. "Ils veulent morceler les annonces, diviser pour mieux régner. Cela fait partie de leur stratégie pour ne pas atteindre les chiffres de licenciements collectifs", explique-t-elle soulignant le mépris de l'entreprise à l'égard des employés et leurs représentants.

Même son de cloche du côté de la CNE. "On s'attendait à une telle annonce", explique la secrétaire nationale du secteur commerce, Myriam Djegham, pour qui une "nouvelle étape" a été franchie dans le conflit social. Les quinze repreneurs, qui "ont décidé de servir les intérêts d'une multinationale", sont "entrés de plain-pied dans la lutte". Ils feront partie de nos cibles pour la suite de la mobilisation", prévient la syndicaliste.

"Cependant des actions vont suivre", prévient Myriam Delmée. 'Les travailleurs du magasin de Nivelles ont déjà débrayé ce lundi. D'autres vont suivre", ponctue-t-elle.

Le front commun syndical se rassemblera cet après-midi. On ignore pour l'heure si un plan d'action sera échafaudé à l'issue de la réunion.