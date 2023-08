IKEA fête ses 80 ans : comment un jeune suédois dyslexique est passé des allumettes à l'empire mondial des meubles en kit

Mais si le parcours n’a pas toujours été facile pour Ingvar Kamprad, fils de fermier dans une région pauvre de Suède, sa détermination sans faille lui a permis de passer les étapes une par une, jusqu’à créer l’empire que l’on connaît aujourd’hui.

Une histoire d’allumettes et de fournitures de bureau

Dès son plus jeune âge, vivant dans la campagne d’Agunnaryd, Ingvar Kamprad sait déjà que son avenir sera dédié au commerce. En 1933, à seulement cinq ans, le jeune suédois se lance déjà dans le business de vente d’allumettes. Voyant les bénéfices récoltés, il enchaîne rapidement avec de nouveaux produits achetés en gros : semences de jardin, stylos, cadres, bijoux, articles de papeterie et autres matériels de bureaux.

Avec un énorme stock dans l’abri de jardin de la ferme familiale, il se lance dans le porte-à-porte et fait le tour des habitants du village à vélo. Pour l’aider à développer son activité, il s’associe avec le laitier de la région qui, lui, possède une camionnette. Une méthode commerciale qui ne dure qu’un temps, puisqu’il comprend rapidement que la vente en porte-à-porte limite la portée de sa clientèle.

C’est pourquoi à l’âge de 17 ans, Ingvar Kamprad réfléchit à comment étendre sa visibilité. Il en profite pour inscrire le nom de son entreprise au registre de commerce suédois, le 15 juillet 1943. Pour inspiration, il se sert de son prénom (Ingvar) et de son nom (Kamprad) pour les deux premières lettres, du nom de la ferme familiale (Elmtaryd) et de celui de son village d’enfance (Agunnaryd). IKEA est né. Le jeune entrepreneur suédois se lance alors dans la vente par correspondance, via des annonces dans la presse locale… et un catalogue.

Depuis les années 90, le célèbre catalogue IKEA s'est écoulé à des centaines de millions d'exemplaires dans le monde. ©Copyright (c) 2020 Formatoriginal/Shutterstock. No use without permission.

Mais ce n’est qu’en 1947 que les meubles, produits par des artisans locaux, commencent à voir le jour parmi sa panoplie de produits. Son succès immédiat le pousse rapidement à acheter un atelier de menuiserie à Älmhult, où la conception des collections s'effectue encore aujourd'hui. Il le transforme en salle d’exposition.

Boycott

Le succès quasi instantané des meubles IKEA repose sur un élément bien précis : un prix particulièrement bas par rapport aux autres fabricants de meubles en Suède. Comment Ingvar Kamprad peut-il proposer des prix défiant toute concurrence ? Tout simplement en court-circuitant tous les intermédiaires entre production et vente. De quoi tendre justement les concurrents, qui décident de faire pression sur les fournisseurs d’IKEA, sous peine de les boycotter. L’intimidation est si forte que le jeune suédois se trouve régulièrement interdit de salons et autres occasions pour exposer ses produits.

C’est pourquoi il décide en 1960 de déplacer la fabrication de ses meubles en Pologne, et commence à ouvrir des magasins dans plusieurs pays européens, comme en Norvège, au Danemark, en Allemagne et aux Pays-Bas. Lui vient également l’idée de la formule qui fera la marque de fabrique de la société : le meuble en kit dans un paquet plat, dont le montage est à la charge de l’acheteur. De quoi rendre le transport encore plus facile, et permettre de réduire encore un peu plus les coûts. L’histoire raconte qu’en voulant transporter plusieurs chaises dans le but d’aller faire un shooting photos de celles-ci, il décide tout simplement de dévisser les pieds pour qu’elles puissent rentrer plus facilement. Eurêka !

Expansion et succession

Avec cette ascension constante et des ventes toujours plus élevées, la marque IKEA se développe dans les années 80 en dehors de l’Europe pour atteindre les États-Unis, l’Australie mais aussi plusieurs pays d’Asie. Un succès qui depuis lors est mondial, avec des chiffres d’affaires toujours au sommet. Rien que pour la section belge, la société a vu son chiffre d’affaires dépasser le milliard d’euros entre septembre 2020 et août 2021. À l’échelle mondiale, on parle de plusieurs milliards de dollars de ventes depuis plus de 20 ans.

Depuis 1982, le siège social du groupe IKEA se situe à Delft, aux Pays-Bas, et est sous la tutelle d’une fondation de droit néerlandais, INGKA Holding B.V., détentrice des magasins et des usines, et d’Inter IKEA Holding B.V., à qui appartiennent les franchises de la marque. Cela n’a pas empêché le fondateur Ingvar Kamprad de garder la main mise sur les stratégies et d’être en 2018, année de son décès, à la huitième place des hommes les plus riches de la planète selon l’agence Bloomberg, avec une fortune estimée à 47 milliards d’euros.