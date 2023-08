Le leader français E.Leclerc va s'implanter au Luxembourg en rachetant une trentaine de magasins à Louis Delhaize

Le groupement E.Leclerc va s'implanter au Luxembourg en rachetant au groupe Louis Delhaize deux hypermarchés et 25 supermarchés et magasins de proximité sous enseignes Cora, Match et Smatch, s'engageant à y maintenir les 1.200 emplois, selon un communiqué jeudi.