Le futur franchisé du Delhaize Flagey l'affirme : "Nous allons apporter de la stabilité au magasin et une vision à cinq ou dix ans"

"J'habite le quartier, j'y fais mes courses"

Des catégories sur lesquelles surfent les repreneurs du Delhaize Flagey (rue de Hennin à Ixelles), qui ne sont plus des collaborateurs du groupe mais qui l’ont été jusqu’il y a quatre ans : Diego Louwers (33 ans) et Carlos Courtois (34 ans) ont dirigé plusieurs magasins chacun, Leopold II, Arbre Ballon et Roodebeek pour le premier, Westland et Charles Quint pour le second. “On s’est rencontré chez Delhaize, on a sympathisé et, connaissant bien la maison, on a décidé, ensemble, de reprendre un magasin”, explique Diego Louwers. Mais pas n’importe lequel. S’ils ne peuvent dire combien il y avait de candidats pour ce magasin de la place Flagey à Ixelles, ils sont sans équivoque : c’était le seul qui les intéressait. “Il compte beaucoup pour moi. J’habite le quartier, j’y fais mes courses, je l’apprécie beaucoup et j’y vois un très grand potentiel.”

”Une marge de manœuvre importante”

Certes, le chaos social qui a fait suite à l’annonce de Delhaize de vouloir franchiser ses 128 magasins intégrés les a remués. D’autant que “leur” magasin emploie 68 personnes qu’ils rencontreront dans les jours ou semaines à venir. “Nous comprenons, leur crainte, poursuit Diego Louwers, car ils entrent dans l’inconnu. Mais nous voudrions les rassurer et leur dire que nous avons signé un accord envers eux et que nous le respecterons. Nous allons apporter de la stabilité au magasin et une vision à cinq ou dix ans. C’est cela aussi la force d’un futur indépendant.”

”La clé de la réussite se fera via un développement commercial, indique-t-il encore. Nous avons une marge de manœuvre importante qui nous permettra d’affiner l’offre et de proposer à la clientèle locale ce qu’elle attend.” Le contrat de franchise qu’ils ont signé, fortement décrié par certains franchisés actuels, ne leur semble pas aussi contraignant qu’on le dit : “Je ne connais pas le contrat précédent, mais celui-ci, analysé avec un cabinet spécialisé en droit de la franchise, nous satisfait.” Dont les 95 % minimum de références à prendre exclusivement dans l’offre de Delhaize ? “Pour Flagey qui propose 20 000 références, cela signifie 1 000 produits sur lesquels on a un libre choix total. C’est déjà pas mal.”

L’objectif des deux jeunes est de travailler tous les deux dans leur magasin. “On a des profils complémentaires. Carlos dans les produits et les achats, moi dans l’optimisation des coûts.” Sans intention de grandir en reprenant d’autres points de vente à l’avenir : “On est 'focus' sur Flagey et ce magasin”.

”J’y ai travaillé comme étudiant”

Ce qui n’est pas le cas de Jerôme Jamart, administrateur de Martelange.lu, qui reprend le Delhaize de Recogne (Libramont-Chevigny). Non pas qu’il veut d’emblée en reprendre d’autres, mais que le groupe est déjà à la tête de huit magasins (deux stations-service, un Louis Delhaize, un Leonidas, une vinothèque…) et trois restaurants, tous situés au Grand-Duché, à Rombach-Martelange.

Pour l’entreprise familiale, cela représente un grand saut de 30 km en Belgique. Mais aussi une sorte de retour aux sources. Comme pour les repreneurs de Flagey, les liens de Jerôme Jamart avec Delhaize pré-existaient. “Mon père faisait partie des membres du personnel qui ont ouvert ce magasin en 1975, indique le principal intéressé dans un communiqué de presse. Ma maman l’a très vite rejoint et ils ont fait toute leur carrière là-bas. J’y ai aussi travaillé comme étudiant.”

S’il n’évoque pas davantage son projet commercial, il ne manque pas d’insister sur le fait que c’est le personnel qui en aura la primeur. “La force de ce magasin ce sont les collaborateurs, compétents et professionnels”, ajoute Tam Dersan, directeur commercial de Martelange.lu, insistant sur le fait que “l’emploi sera bien sûr sauvegardé entièrement”. Car c’est bien à ce niveau que doivent se situer les inquiétudes des repreneurs.