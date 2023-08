Un nouvel arrêt de travail annoncé par les pilotes de Ryanair pour les 14 et 15 août: “Ryanair a des pratiques mafieuses”

Les syndicats, emmenés par Didier Lebbe (CNE), avaient prévenu qu’il y aurait d’autres mouvements de grève cet été et même cet automne si les négociations avec la direction de Ryanair restaient au point mort. Deux nouveaux jours de grève auront dont lieu ce lundi 14 et ce mardi 15 août à l’aéroport de Charleroi. Les pilotes Ryanair basés en Belgique ne quitteront pas le sol, avec un impact qui s’annonce similaire, voire de plus grande ampleur que les deux premiers week-ends, les 15-16 et 29-30 juillet.