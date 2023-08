L'entreprise CoreTechnologie crée un vélo ultra-léger grâce à… une imprimante 3D

Aujourd’hui, c’est une autre entreprise qui se lance. Pour la première fois, la société CoreTechnologie (CT), pionnière du logiciel industriel, a réussi à créer un vélo ultra-léger à partir de composants 3D. En effet, l’entreprise franco-allemande a utilisé des composants en aluminium imprimés en 3D et des tubes en carbone standard pour réaliser son vélo nommé “Singlespeed”, le tout assemblé à l’aide d’un adhésif bi-composants ultra-résistant issu de l’industrie aéronautique.

Détails nobles dans la structure de la surface du premier vélo fabriqué par impression 3D ©CoreTechnologie

Et si les vélos “classiques” pèsent en moyenne 15 kg, et entre 20 et 30 kg pour les électriques, celui-ci est deux fois moins lourd avec ses 7,1 kg prêt à l’emploi.

Un projet réalisé en un temps record selon la société : deux mois seulement, de l’idée au prototype finalisé. Une réalisation rendue possible grâce au logiciel 4D Additive, une solution permettant d’offrir une modélisation en géométrie exacte, tout en assurant le contrôle et la réparation de tous types de modèles.

Grâce à cette technologie, CoreTechnologie affirme que les étapes de réalisation du vélo sont désormais simplifiées et plus rapides. Et cela aura un impact sur le coût du produit, qui devrait être bien moindre par rapport au marché, sans préciser pour l’instant à quel point.

Des tests concluants

L’entreprise franco-allemande a déjà lancé sa première phase de tests et a livré ses premières conclusions. Il s’avère que le retour des testeurs serait plutôt positif. “Au-delà du design 'casual' et du plaisir de rouler, le vélo ultra-léger de CoreTechnologie a décroché un sourire émerveillé aux testeurs dès qu’ils l'ont pris en main”, se réjouit Armin Brüning, PDG de CT. “Lors des essais, ce vélo imprimé en 3D a fait la preuve de sa robustesse, de sa résistance et de sa maniabilité sur différents types de chemins. Avec ce projet et le prototype qui en résulte, l’équipe de CoreTechnologie apporte la preuve qu’avec l’aide des logiciels et du matériel actuels, la production d’objets complexes de consommation courante est possible de manière économique, rapide et agile, indépendamment des chaînes d’approvisionnement vulnérables.”

À ce jour, aucune date de lancement en magasin n’a encore été annoncée. Mais cela ne devrait pas tarder puisque d’après les dernières analyses, le vélo semble bel et bien prêt à arpenter les routes et autres sentiers vallonnés.