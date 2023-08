Puces électroniques : l'Allemagne choisie pour la première usine européenne du géant taïwanais TSMC

La suprématie de Taïwan dans les puces électroniques est-elle en péril ?

Libre Eco week-end | Le dossier. En quatre décennies, l’île de Taïwan, dont le territoire est à peine plus grand que la Belgique, est devenue le premier producteur au monde de semi-conducteurs. Les tensions économiques et géopolitiques, à nouveau fortes entre la Chine et les États-Unis, sont-elles de nature à redistribuer les cartes au sein d’une industrie stratégique dans le monde numérique et connecté ?