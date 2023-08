Sur 10 voitures de société commandées en Belgique, plus de 6 véhicules sont rechargeables

D’après la société Arval, qui gère plus de 100 000 véhicules en leasing pour les particuliers, les indépendants et les entreprises, les voitures électriques à batterie (BEV) et les hybrides plug-in (PHEV) représentent près d’un tiers des voitures de société commandées au premier semestre 2023. Environ une commande sur cinq concerne des voitures à essence, tandis que le nombre de véhicules diesel a fortement diminué à une commande sur dix.