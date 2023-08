Acteur majeur du télétravail, Zoom demande à ses employés de retourner au bureau

Concrètement, les salariés vivant à moins de 80 km d’un bureau de l’entreprise sont invités à retourner dans les locaux de la société au moins deux fois par semaine. Si l’entreprise n’a pas indiqué combien d’employés sont concernés ni quelles sont les raisons exactes de cette stratégie entrepreneuriale, la direction estime que cette décision devrait logiquement renforcer l’interaction au sein des équipes. Elle souligne cependant que les salariés de la société allaient continuer à “utiliser nos propres technologies, continuer à innover et à soutenir nos clients dans le monde entier. Nous continuerons à tirer parti des fonctionnalités de la plateforme Zoom pour que nos employés et nos équipes restent connectés et travaillent efficacement”.

Zoom suit donc les traces de nombreuses grandes entreprises tech américaines, comme Google, Meta, Twitter ou encore Apple, qui ont toutes prôné ces derniers mois un retour dans les locaux. À noter qu’en septembre 2022, seulement 1 % des employés de Zoom avaient une “présence régulière au bureau”.

Zoom s’essouffle

Faisant partie des grands gagnants de la pandémie, la société américaine subit néanmoins un ralentissement de ses activités. Si le télétravail est désormais dans les mœurs, Zoom voit également la concurrence développer ses offres, comme Microsoft avec son outil Teams.

Au début de l’année 2023, l’entreprise annonçait la suppression de 15 % de son personnel, soit environ 1 300 postes, ainsi qu’une baisse salariale pour les cadres supérieurs. “L’incertitude économique mondiale et ses effets sur nos clients” ont poussé Zoom à “faire un recalibrage pour que nous puissions affronter l’environnement économique”, s’était justifié le directeur général, Eric Yuan.

La reprise progressive du travail en présentiel pour de nombreuses entreprises à travers le monde fait donc mal à la société. Une tendance qui se remarque aussi en Bourse. En octobre 2020, en pleine crise sanitaire, l’action valait plus de 500 dollars, contre 68 dollars chacune aujourd’hui.

L’entreprise espère donc changer la donne avec sa nouvelle politique, qui sera mise en œuvre durant le mois d’août et de septembre, selon un calendrier échelonné variant d’un pays à l’autre.