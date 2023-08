Le Belge Cassis & Paprika, spécialisé dans les vêtements pour femmes grandes tailles, lève 10 millions d'euros

Le conseil d’administration de Cassis & Paprika a confirme également la nomination de Geoffrey Baudts au poste de CEO, qu’il occupait ad interim depuis que Vincent Rousseau a dû se retirer en décembre 2022 pour raisons personnelles. "Avec le comité de direction, et aux côtés d’une équipe de plus de 700 employés dévoués, nous sommes impatients d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire de notre entreprise, commente Geoffrey Baudts. Grâce aux capitaux apportés par nos actionnaires historiques et Wallonie Entreprendre, nous pouvons poursuivre le déploiement de notre stratégie multicanale, en élargissant notre clientèle en ligne et en magasin, et en renforçant notre position sur le marché européen."

En 2022, Cassis & Paprika a réalisé un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros.