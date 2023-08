Le skipper belge Jonas Gerckens: "Dans la voile, les prize money restent ridicules, des partenaires comme Volvo sont indispensables"

Entre la marque automobile suédoise Volvo, tombée il y a quelques années dans le giron du groupe chinois Geely, et le monde de la voile, c’est déjà une longue histoire. Une histoire faite de passion, d’engagement et de rencontres. Et il y a de ces rencontres qui peuvent faire basculer un destin. Ce fût le cas en 2016 pour le Liégeois Jonas Gerckens, aujourd’hui certainement le skipper belge le plus connu.

L’homme est alors déjà bien installé dans le monde de la voile et sa renommée dépasse le cadre de nos frontières. Dans ce que l’on appelle la “Classe Mini” – sorte de “karting des mers”, soit des bateaux d’une longueur de 6 mètres 50 mais capables de traverser l’Atlantique – il se forge une solide réputation de compétiteur. Et aligne régulièrement les podiums. Au point de terminer en 2012 à la place de numéro un mondial dans cette catégorie et de remporter en 2014 une course qui est l’équivalent d’une victoire dans un tournoi du Grand Chelem en tennis.

“En tant que Liégeois, cela ne coulait pas de source que je prenne part à la course au large. Mais m’a famille m’avait emmené sur un bateau quand j’étais tout petit pour un tour d’Europe. Cela m’a aidé à avoir cela dans le sang. Puis j’ai fait mes études primaires à Saint-Malo où les courses au large me faisaient déjà rêver”, raconte-t-il à La Libre. Après des humanités à Liège – la voile est alors mise provisoirement entre parenthèses – il met le cap sur la Bretagne. Forcément. Objectif : se tester et évaluer sa capacité à se frotter aux meilleurs. “Le potentiel était là, mais cela a pris un peu de temps”, ajoute-t-il.

À lire aussi

Des valeurs communes

Des années d’entraînement et de courses s’ensuivent, certes passionnantes mais souvent financièrement compliquées. Car en voile, comme dans tout sport professionnel, l’argent reste le nerf de la guerre. Et c’est justement la perte d’un important sponsor en 2016 qui a failli mettre un terme aux rêves de grand large de l’aventurier des mers. “En 2016, j’allais raccrocher car je devais repartir de zéro pour une nouvelle saison après deux années où il n’y avait déjà plus eu beaucoup de rentrées financières. Je n’avais pas le temps de travailler car je devais beaucoup m’entraîner pour rester à niveau. Donc, la situation devenait intenable… Puis, j’ai eu un appel de ma fédération pour me dire que Volvo voulait me rencontrer. Quand je suis arrivé à la réunion, j’ai été surpris de voir qu’ils avaient un dossier sur moi et qu’ils me suivaient depuis deux ans”, poursuit-il.

guillement "La voile permet de visualiser la marque d'une autre façon que des annonces publicitaires classiques. Quand on voit la voile du bateau, on ne sait pas passer à côté du nom Volvo qui y est inscrit."

S’amorcent alors les premiers pas d’un partenariat entre Volvo Cars Belux, qui travaille aussi avec Evi Van Acker et Emma Plasschaert au nord du pays, et le navigateur liégeois. Le courant passe bien et les premières bonnes performances arrivent très rapidement. Au point qu’en 2017 il saute le pas vers la catégorie supérieure – la “Class 40”, des bateaux de 12 mètres qui donne accès à des courses comme la Transat Jacques Vabre – avec en ligne de mire la Route du Rhum, édition 2018, qui relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre.

“La voile permet de visualiser la marque d’une autre façon que des annonces publicitaires classiques. Quand on voit la voile du bateau, on ne sait pas passer à côté du nom Volvo qui y est inscrit (NdlR : le bateau s’appelle d’ailleurs le Volvo 164). Lors d’une course comme la Route du Rhum, un événement qui attire des millions de personnes, les retombées presse sont importantes. Et ce n’est pas parce que Jonas est Liégeois que le nord du pays n’en tient pas compte. Car il est devenu une des références en Belgique dans le monde de la voile”, explique René Aerts, en charge notamment des relations publiques et du sponsoring chez Volvo Cars Belux. Et puis il y a également les valeurs de ce sport que Volvo partage : la performance technique, le dépassement de soi, l’aventure humaine, la défense de l’environnement…” Quand on voit la Volvo Ocean Race, ce sont des champions, des hommes et des femmes qui nous apprennent des leçons de vie”, ajoute René Aerts.

À lire aussi

”Mon état s’est fortement dégradé en l’espace de 24 heures”

En 2018, sur un bateau d’occasion retapé pour l’occasion, Jonas Gerckens terminera 14e de cette Route du Rhum. Pas mal avec les moyens de bord. Puis déboule la crise du Covid qui laissera un bon moment les voiliers à quai. Mais ce sera l’occasion pour Volvo de signer un partenariat à plus long terme avec le navigateur, ouvrant la voie à la construction d’un tout nouveau bateau d’une valeur de 750 000 euros. “Un nouveau bateau, c’était une première pour moi”, précise Jonas Gerckens. Il est mis à l’eau en 2021. Avec un premier succès : une quatrième place décrochée lors de la Transat Jacques Vabre, mythique course transatlantique qui tous les deux ans, au départ du Havre, retrace la route du café des explorateurs d’antan. “À l’époque, la meilleure performance belge était une 16e place. Nous l’avons explosé et raté de peu un podium”.

Puis les regards se tournent déjà vers l’édition 2022 de la Route du Rhum. Objectif : entrer dans le top 10. “Après trois jours, j’ai malheureusement été dans l’obligation d’abandonner, ayant contracté un virus un peu avant la course. Mon état s’était fortement dégradé en l’espace de 24 heures en mer avec une bronchite asthmatique qui pouvait se transformer en pneumonie. La moindre petite manœuvre devenait une montagne insurmontable à gravir. Je ne me sentais plus en sécurité”, raconte encore notre interlocuteur. Et d’ajouter : “Ma décision a été comprise et acceptée par mes partenaires avec qui j’ai noué des relations de confiance”.

Jonas Gerckens est le skipper belge le plus connu. ©D.R.

”Je suis avant tout gérant de mon entreprise”

Au niveau financier, Jonas Gerckens vit-il aujourd’hui correctement de sa passion ? “Je suis avant tout gérant de mon entreprise, en proposant des projets à mes partenaires. Ces partenaires me fournissent un budget avec des objectifs précis en termes de visibilité sur le bateau, de relations publiques, de sorties en mer organisées ou de séminaires en entreprise… Mon objectif, c’est que cet investissement soit rentable pour eux. Savoir que c’est le cas avant une course m’enlève un peu de pression et me permet de me focaliser sur les seules considérations sportives. L’achat du bateau, c’est l’investissement principal sur le long terme et le principal actif de ma société. J’ai un business plan sur 5 à 6 ans qui tient compte de la valeur résiduelle du bateau à la vente”, explique le sportif de haut niveau.

guillement "Quand je gagnais une course en "classe Mini", je reçevais un... sac à dos. Les prix en argent sont interdits dans cette catégorie."

Sans les partenaires et sponsors, point de salut donc dans ce sport très technique, et donc très cher. Le “prize money” pour les professionnels de la voile reste, en effet, à des années-lumière de ce que touchent les stars du football, du golf, du tennis ou la Formule 1. “Quand je gagnais une course en “classe Mini”, je recevais un… sac à dos. Les prix en argent sont interdits dans cette catégorie. Et même quand on monte dans les catégories, les prize money sont ridicules. Lorsque j’ai terminé à la quatrième place de la Transat Jacques Vabre, ce qui correspondrait à une demi-finale de Roland Garros, j’ai à peine gagné 5 000 euros de primes, qu’il a fallu partager avec mon équipe de 5 à 6 personnes. Cela revient donc à un ou deux bons restaurants. Heureusement, je suis sous contrat avec l’Adeps qui me procure mon revenu principal. Mais il n’est évidemment pas à cinq chiffres, c’est certain…”, précise encore Jonas Gerckens.

À lire aussi

Une grosse saison sur la côte est des États-Unis

À 43 ans, le Liégeois fourmille encore de projets sportifs. Dans son carnet de bord, quelques rendez-vous incontournables. En 2025 un Tour du monde avec escales en double messieurs (NdlR : avec un changement d’équipier possible à chaque étape) au départ de Lisbonne et passant notamment par Auckland, Tahiti ou Miami. “Notre objectif, c’est d’être le premier équipage belge à aller gagner un Tour du monde à la voile. Nous allons consacrer toute l’année 2024 à nous entraîner pour cette échéance, à tester le bateau avec des jeunes belges afin d’en intégrer certains dans l’équipe”, avance encore le skipper. Un entraînement qui passera aussi évidemment par des courses : la Transat Jacques Vabre, au départ du Havre en octobre prochain, et puis en 2024 une “grosse saison” sur le Côte est des États-Unis avec notamment la Transat Québec – Saint-Malo, organisée tous les quatre ans, et l’Atlantic Cup (De Charleston à Newport avec une escale à New York).

“Dans la voile au même titre que l’équitation ou d’autres sports, on bonifie avec les années. Car au-delà de l’aspect physique, qui est de plus en plus important, la voile, c’est avant tout une histoire d’expérience et de stratégie météo, une espèce de jeu d’échecs à l’échelle océanique. Et cela, cela s’apprend avec l’expérience accumulée au fil des années”, explique encore Jonas Gerckens, rappelant que la voile est un des seuls sports où les hommes et les femmes sont directement en concurrence. En ligne de mire : l’espoir aussi de participer aux Jeux Olympiques en double mixte, si la course au large parvient à s’y faire une place, peut-être en 2028, plus certainement en 2034. “Si cette discipline devient olympique, ce serait une finale olympique ou un top 8 qui serait visé. Nous avons été trois fois champions d’Europe en double mixte, ce qui a permis à la Belgique de faire partie des pays capables de se frotter aux meilleurs, les Américains, les Français ou les Espagnols….”

Et au final, Jonas Gerckens rêve-t-il de terminer sa carrière sportive à la barre de ce que l’on appelle les “Formule 1 des mers”, ces monstres de plus de 18 mètres que seuls les marins les plus expérimentés parviennent à dompter, notamment lors du Vendée Globe ? “Cela dépend des projets que l’on a envie de mettre en place et de ce que partenaires sont prêts à dégager comme budgets. Mais on parle ici de bateaux qui coûtent entre 5 et 6 millions d’euros. Vous voyez la différence… Pour le moment, à l’échelle de la Belgique, nous sommes parvenus à monter des projets permettant la construction d’un tout nouveau bateau en Class 40. C’est quasi-une première au haut niveau sportif et cela me permet de jouer une place dans le top 10 mondial dans cette catégorie. Je me vois mal aller dans la catégorie supérieure pour être condamné à rester en fond de grille. Cela ne m’intéresse pas. Je reste un compétiteur”, conclut-il. Ce n’est en effet pas le genre de la maison…

Série d’été

La Libre Éco vous propose ses “séries d’été” jusqu’à la mi-août. Depuis samedi dernier, La Libre se penche sur les relations entre plusieurs sportifs et sportives belges de haut niveau et des marques avec lesquelles elles et ils sont liés.