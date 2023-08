L'île grecque de Rhodes, frappée par des incendies massifs en juillet, constitue une importante destination estivale pour le voyagiste spécialisé dans les forfaits "avion+hôtel". TUI avait dû suspendre durant plusieurs jours ses départs pour l'île et 8.000 de ses clients ont dû quitter leurs hôtels dans le sud de l'île. Les coûts évoqués par TUI sont liés aux annulations et aux voyages non vendus, aux indemnisations et vols de rapatriement sont évalués par le groupe à environ

De façon globale, le groupe allemand tire un bilan positif de ces derniers mois. Pour l'été en cours, les réservations se situent à 95% du niveau de l'été 2019, avant la pandémie de Covid-19.

Le niveau de réservation est de 6% supérieur à l'année dernière avec des prix moyens en hausse de 7% par rapport à l'an dernier et 26% par rapport à 2019. TUI table sur 12,5 millions de clients pour l'ensemble de l'été après en avoir enregistré 5,5 millions d'avril à juin, contre 5,1 millions l'an dernier sur la même période.

Compte-tenu du niveau de réservation, le groupe a confirmé mercredi ses prévisions d'un bénéfice d'exploitation ajusté "significativement plus élevé" cette année que l'an dernier.

Entre avril et juin, troisième trimestre de son exercice décalé, le groupe allemand a renoué avec résultat d'exploitation ajusté positif, le premier pour cette période depuis la pandémie. Ce bénéfice s'est élevé à 169 millions d'euros contre une perte de 27 millions au troisième trimestre l'an dernier.

Le bénéfice net part du groupe est également dans le vert à 22,7 millions contre une perte de 357 millions l'an dernier. Le chiffre d'affaires est en hausse de 19% à 5,3 milliards d'euros

L'entreprise a connu des pertes records en 2020 et 2021, plombée par la pandémie de Covid-19 qui a quasiment arrêté, pendant plusieurs mois, son activité et conduit l'État allemand à lui accorder jusqu'à 4,3 milliards euros d'aides.

Grâce à plusieurs augmentations de capital, TUI a pu intégralement rembourser ces aides fin avril.