Le patron de Space X avait promis de monétiser les publications de son réseau social. Promesse tenue, puisque des abonnés de Xblue ont reçu leur première fiche de paie. Comme en témoignent les captures d’écran qui circulent, certains touchent parfois de grosses sommes d’argent quand leurs tweets récoltent une certaine popularité et des impressions.

D’une centaine d’euros à plusieurs milliers d’euros, tweeter ça rapporte ! “AlertesInfos”, un compte dédié à l’information nationale en direct en est témoin. “La première paie de Twitter est tombée ! Je viens de recevoir 6850,82€”, écrit le compte.

D’où vient cet argent ?

Ces revenus sont générés grâce au programme “Ads Revenue Sharing” qui avait été présenté en juillet dernier. Comment ça marche ? Le programme partage les revenus engendrés par les publicités qui se trouvent sous les tweets. Seuls les utilisateurs premium qui paient 9,60 euros par mois pour avoir droit à certains avantages peuvent en bénéficier.

Il faut que ces utilisateurs soient au moins suivis par 500 personnes et aient au moins en tout 15 millions de vues sous leurs tweets postés durant les trois derniers mois écoulés. De plus, un compte Stripe (une société américaine spécialisée dans les paiements par internet des professionnels, NdlR) doit être créé. Ce mardi, “X” explique que le réseau social se veut être “le meilleur endroit sur Internet pour gagner sa vie en tant que créateur et c’est notre première étape pour vous récompenser de vos efforts”.