TUI veut tirer parti du changement climatique en allongeant la saison des voyages : plus d'offres vers la Belgique à la clé

Les derniers incendies ravageurs à Rhodes et à Corfou ont montré une fois de plus les conséquences du changement climatique. Par peur d’être confronté à ces événements dont il est difficile d’avoir le contrôle, les voyageurs tendent de plus à plus à modifier leur date de départ ou même leur destination. Et ça, l’agence de voyages TUI l’a bien compris et compte en profiter. Cette dernière a annoncé qu’elle pourrait voir sa saison de voyage se déplacer pour commencer plus tôt au printemps et se terminer plus tard à l’automne.