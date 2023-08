Depuis ses débuts Camille Laus aime les défis. Dans l’équipe de Jacques Borlée depuis 2011, la Tournaisienne n’hésite pas à être audacieuse, et à se lancer dans différentes disciplines. Après être passé par le 400 mètres, le relais 4x400, puis le saut en longueur, un nouveau challenge l’attend : transitionner vers le 800 mètres en vue de se qualifier sur cette distance pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un objectif qu’elle semble atteindre puisque le 30 juillet dernier, la capitaine des Belgian Cheetahs a réussi à décrocher un premier titre national durant le championnat de Belgique d’athlétisme.

Dans le sport comme pour les sponsors, Camille Laus aime varier les plaisirs. La Belge a déjà collaboré avec de nombreuses marques, comme Basic-Fit ou encore Nespresso. Des partenariats sur un an qui amènent autant de visibilités pour elle que pour les marques. Mais de son côté, sa philosophie la pousse dorénavant miser sur la longueur. “J’ai déjà collaboré avec pas mal de sociétés. Quand on a la chance de continuer sur plusieurs années, c’est toujours chouette. Mais parfois, les choses font que le partenariat s’arrête.”

À ce jour, l’athlète collabore avec de nombreuses sociétés. À commencer par les boissons lactées Yakult, l’entreprise de gestion de patrimoine CapitalAtWork, la marque de voiture Hyundai ou encore les vêtements sportifs belges Unrun. Des collaborations depuis plusieurs années, dont le partenariat repose sur un système bien rôdé entre la marque et l’équipe de la sportive.

Les sprinteuses Camille Laus et Hanne Claes, partenaires de la marque sud-coréenne Hyundai depuis 2019. ©jonathan@jonathangodin.be

Programme personnalisé et réseaux sociaux

Camille Laus y met un point d’honneur : quand elle commence une collaboration, elle mise sur du long terme. Pour mettre en place un partenariat qui va tenir sur la longueur, la sprinteuse a préparé un projet global avec son équipe, qu’elle présentera devant l’entreprise. Et si la base de la proposition est relativement commune classique à la base, celle-ci varie selon certaines spécificités. “En fonction des besoins des entreprises, je vais pouvoir offrir différents services. Par exemple, ça peut être de la visibilité sur les réseaux sociaux, ma présence lors d’un événement, donner des conférences ou des entraînements. On a un service de base à proposer, mais on construit quelque chose sur mesure selon les besoins.”

Comme pour de nombreux sportifs, la chasse aux sponsors se fait généralement de deux manières. Soit ils viennent vers les marques via une campagne de recherche, soit les marques viennent directement à eux. Mais depuis quelque temps, avec l’importance de plus en plus grande du digital, la sprinteuse constate que les marques l’abordent de plus en plus via les réseaux sociaux.

Plutôt active sur Instagram, c’est via cette plateforme que la Belge publie des contenus sponsorisés auprès de ses 191 000 abonnés. Mais si le sponsoring est une activité inévitable pour son parcours, Camille Laus insiste sur le fait que cela ne doit pas prendre trop de place sur ses réseaux. “Je mets un point d’honneur à ce que mon compte Instagram reste un compte qui raconte avant tout mon histoire sportive. À côté de ça, il y a des entreprises qui m’aident et avec qui je collabore. Donc je les mets en avant, mais mon compte doit toujours proposer du contenu sportif.” L’idéal pour elle serait que la collaboration puisse compléter le message qu’elle souhaite transmettre, notamment en promouvant un mode de vie sain. C’est notamment le cas avec Yakult. “On collabore avec des entreprises qui correspondent à nos valeurs, avec qui il y a eu une accroche. On fait très rarement des publicités 'one shot', on crée avec le partenaire une histoire qui a du sens, pour eux comme pour moi.”

L’après-carrière

”Une collaboration, c’est un échange d’expériences”, constate Camille Laus. Un dialogue entre l’image que les deux partenaires veulent transmettre au grand public, mais pas que du point de vue de la sportive. En collaborant avec diverses marques, celle-ci voit également une opportunité de préparer la suite, une fois sa carrière sportive terminée.

”D’un point de vie personnel, on voit qu’il y a l’envie de promouvoir un mode de vie sain. Le sport a quand même une grande importance par rapport à cela, et je pense que les entreprises aiment travailler avec les sportifs de haut niveau parce qu’il y a quand même une similitude entre la gestion d’un business et le sport de haut niveau. Donc vu qu’il y a beaucoup de parallélisme, il y a un échange d’expériences.” Yakult par exemple.” Ce qui est intéressant dans le fait d’avoir des partenaires, c’est premièrement d’échanger nos propres expériences, d’avoir un soutien financier qui peut être un complément des soutiens qu’on a déjà, de préparer l’après-carrière aussi. La vie d’un sportif est temporaire et je trouve que le fait de déjà avoir un pied dans une entreprise peut permettre de se faire des contacts, d’avoir une connexion avec le monde de l’entreprise. C’est aussi pour cela que c’est intéressant de mélanger ces deux mondes.”

Nouvelle collaboration pour les Cheetahs ?

En 2021, Allianz était devenu le plus grand partenaire de l’histoire de l’athlétisme belge. Le groupe d’assurance allemand avait conclu une collaboration avec le prestigieux Mémorial Van Damme, les fédérations d’athlétisme nationales et régionales ainsi qu’avec de nombreux sprinteurs et sprinteuses comme Peter Genyn, Kim Gevaert, Rani Rosius ainsi que l’équipe des Belgian Cheetahs au grand complet. Un partenariat qui s’est terminé l’année dernière pour ces dernières. Seulement, une nouvelle alliance avec les relayeuses devrait bientôt voir le jour selon la capitaine de l’équipe Camille Laus. “On va bientôt annoncer une nouvelle collaboration pour la partie Belgian Cheetahs. Mais je ne peux pas en dire plus pour le moment.” Suspense.

