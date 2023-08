”Disney sera racheté au cours des trois prochaines années” assure une analyste. Et si c’était par Apple ?

La firme de Mickey a publié ses résultats trimestriels le 9 août. Et ils ne sont pas bons. Disney a vu le nombre d’abonnés à sa plateforme de streaming Disney + diminuer pour le troisième trimestre consécutif. Malgré un chiffre d’affaires en petite hausse (22,3 milliards de dollars), le groupe enregistre une perte nette de 460 millions de dollars (contre un bénéfice de 1,4 milliard de dollars il y a un an).

À lire aussi

Le groupe, comme les autres studios, est confronté à la grève des scénaristes et des acteurs ainsi qu’à des recettes médiocres dans les cinémas et sur les chaînes de télévision, ses ressources traditionnelles. Dans ce contexte, la revue The Hollywood Reporter émet l’hypothèse d’un rachat de Disney par Apple.

"Hollywood est brisé"

L’idée d’une vente de Disney circule à Wall Street. Les capitalisations boursières résument l’état des lieux. Celle d’Apple s’élève à 2,8 billions de dollars, devant Amazon (1,45 billion de dollars) et Netflix (193 milliards). Les studios hollywoodiens font presque figure de nains : Disney (158 milliards), Warner (35 milliards), Paramount (11 milliards).

"Hollywood est brisé” résume une newsletter cette semaine, en marge des grèves et des bilans financiers. Les studios ne peuvent concurrencer les entreprises de la tech qui ont développé des plateformes de streaming. “Le streaming n’est pas l’activité principale pour elles (Amazon et Apple)” constatait Bob Iger lui-même l’an dernier. Mais elles ont besoin du contenu des studios. Si Apple souhaite poursuivre sa croissance, s’approprier un studio comme Disney et son vaste catalogue de films et de séries aurait du sens.

À lire aussi

Un rachat d’ici trois ans

Disney “sera racheté au cours des trois prochaines années” assure une analyste au Hollywood Reporter. “Et il est clair qu’il n’y a pas de meilleur acheteur qu'Apple” ajoute un “vétéran d’Hollywood” (anonyme). Apple dispose de 62 milliards de dollars de liquidités. Il existe depuis longtemps une “relation spéciale” entre les deux groupes. Steve Jobs a siégé au conseil d’administration de Disney de 2006 jusqu’à sa mort en 2011, Bob Iger à celui d’Apple de 2011 à 2019.

”Si vous voyez Bob [Iger] commencer à se défaire de certaines choses, vous avez l’impression qu’il se prépare à une vente”. Or, Bob Iger a récemment laissé entendre que Disney pourrait revendre ses chaînes de télévision linéaires, comme ABC et FX.

Une telle fusion devrait recevoir l’aval de la Federal Trade Commission, l’autorité de la concurrence américaine. Mais deux fusions récentes (l’acquisition de Time Warner par AT&T et le rachat par Microsoft de l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard) ont surmonté cet obstacle et pourraient servir de feuille de route à un rachat de Disney par un géant de la tech.