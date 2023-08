KBC annonce un programme de rachat d'actions de 1,3 milliard d'euros

Le groupe a par ailleurs dégagé un bénéfice net de 996 millions d'euros au deuxième trimestre 2023, en augmentation par rapport aux 887 millions d'euros du même trimestre l'année précédente.

Ses revenus nets d'intérêts ont eux progressé de 13% en rythme annuel, à 1,40 milliard d'euros alors que les revenus des activités d'assurance atteignent 666 millions d'euros (+10%).

"Par rapport au trimestre précédent, notre résultat a bénéficié de l'augmentation des revenus nets d'intérêts, de meilleurs résultats en matière de services d'assurance, d'un niveau plus élevé de revenus nets de commissions et de revenus à la juste valeur et liés au trading, ainsi que de la traditionnelle hausse saisonnière des revenus de dividendes", a commenté le CEO Johan Thijs. "Les autres revenus nets ont toutefois diminué, car le trimestre précédent intégrait un gain considérable non récurrent lié à la vente de notre portefeuille irlandais en février."

Selon KBC, les coûts ont sensiblement diminué, ce qui est entièrement dû au fait que la majeure partie des taxes bancaires et d'assurance au titre de toute l'année a été comptabilisée au cours du trimestre précédent. "Nous avons également enregistré une légère charge nette de réductions de valeur, contre une reprise nette au trimestre précédent", complète le CEO.

En Belgique, KBC affiche un bénéfice net de 576 millions d'euros au deuxième trimestre 2023, contre 652 millions pour la même période en 2022.