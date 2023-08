Le 15 août ne fait pas seulement les affaires du Zoute : "La structure touristique est plus élargie et plus ventilée que sur la Côte"

Et ce n’est pas qu’une question de similitude sonore. Le 15 août sonne en effet l’apothéose de trois semaines clés pour le tourisme zoutois et côtier. “La période du 21 juillet au 15 août est traditionnellement une période de pointe pour le tourisme côtier, note Westtoer, l’office du tourisme de la province de Flandre occidentale. Si ces deux jours de congé tombent juste avant ou juste après un week-end, ils signent un des meilleurs scores en termes d’hébergement, enregistrant plus de 250.000 nuitées touristiques. En y ajoutant les quelque 225.000 résidents et environ 200.000 touristes d’un jour, l’affluence peut passer le cap des 700.000 personnes par jour au bord de la mer !”

Le succès du week-end de l’Assomption n’est toutefois pas une exclusivité côtière. La Wallonie, et l’Ardenne en particulier, voit également cette date d’un bon œil.

Les prévisions pour le 15 août 2023 sont d’ailleurs du même acabit : un taux d’occupation moyen des hôtels de plus de 80 % pour le week-end prolongé, et dépassant les 90 % le samedi ; l’intérêt toujours bien marqué d’étrangers, en provenance d’Allemagne, des Pays-Bas, du Luxembourg et de France, qui réalisent un tiers des réservations hôtelières du week-end prolongé ; des prévisions météo “raisonnablement bonnes” (”30% de soleil en plus en bord de mer qu’à Uccle”) encourageant Westtoer à avoir des “attentes positives” pour le tourisme d’un jour.

Un week-end “couru” sans être mis en avant

Le succès du week-end de l’Assomption n’est toutefois pas une exclusivité côtière. La Wallonie, et l’Ardenne en particulier, voit également cette date d’un bon œil. “Historiquement, les Belges prennent leurs congés en juillet, pointe Pierre Coenegrachts, directeur général adjoint de VisitWallonia. Ils consacrent généralement les premières semaines à un voyage ou des vacances à l’étranger. À partir du 21 juillet et jusqu’au 15 août, ils les poursuivent en Belgique. En Wallonie notamment. Ce qui en fait une période de pointe avec pas mal de pics de fréquentation.”

Ici, point de chiffres, “car la structure touristique est plus élargie et plus ventilée que sur la Côte”, mais des sondages auprès d’opérateurs touristiques (maisons de tourisme, attractions et hébergements) pour connaître les tendances. “L’occupation tourne entre 80 et 85 %, voire plus. Mais cette année, le 15 août sera encore plus couru car il tombe un mardi et crée un week-end, avec une affluence qui s’ajoutera à celle des longs séjours”, ajoute-t-il, pronostiquant pas mal de monde à Durbuy, La Roche, Bouillon, les Lacs de l’Eau d’Heure, Spa…

Si ce long week-end reste essentiel pour la période d’été, a priori, VisitWallonia ne le met pas spécialement en avant, évoquant tout au plus les Fêtes du 15 août à Liège, la Ducasse d’Ath, quelques concerts et festivals, à Namur notamment. “La Wallonie se situe dans la catégorie 'tourisme affinitaire', avec une très large offre d’activités, détaille Pierre Coenegrachts. Chacun peut trouver son bonheur en fonction de ses affinités et… de la météo.”

Une météo désastreuse mais peu d’annulations

Justement, parlons-en de la météo, désastreuse ces trois dernières semaines. “Il n’y a pas eu de réservations de dernière minute”, convient Westtoer, ce qui, avec les congés décalés des Belges francophones a quelque peu accablé les statistiques de juillet sur la Côte : un recul de 10 % des nuitées touristiques à quelque 4,9 millions et une occupation moyenne dans les hôtels oscillant autour des 70 %. Par contre, dans le secteur des résidences de vacances (maisons ou appartements de location), le bilan est équivalent à celui de juillet 2022, avec peut-être moins de réservations mais de plus longue durée.

”Au regard de l’ensemble de l’été et avec ce qui s’annonce, la météo n’a pas été aussi catastrophique, insiste le directeur général adjoint de VisitWallonia. De début juin à mi-juillet, on a eu six semaines de temps chaud et sec. La plupart des réservations des quinze derniers jours de juillet et du début août ont été honorées, du moins en hébergement. Les campings, cependant, ont d’avantage souffert mais sans annulation généralisée. Quant aux activités, il y a eu un report naturel sur ce qui était abrité (musées, châteaux, parcs aquatiques…).” Les seuls à avoir vraiment enduré cette météo sont les loueurs de vélos devenus un des principaux buts de vacances en Wallonie.

Rendez-vous pris fin août pour d’autres statistiques estivales, même si elles seront partiellement faussées avec le nouveau calendrier scolaire, qui rogne quasiment deux semaines des “grandes vacances”, et le changement de date du Grand Prix de F1 qui s’est tenu à Spa-Francorchamps fin juillet au lieu de fin août.

3 Questions à Michel Boreux

À la tête de six hôtels et de presque autant de restaurants, quasiment tous situés à Rochehaut (Bouillon).

1. Votre famille et vous-même êtes actifs dans l’offre touristique de Rochehaut, près de Bouillon, depuis 50 ans. Diriez-vous qu’il y a des périodes de plus ou moins forte affluence – le 15 août par exemple – et peut-être une évolution de celles-ci au fil des ans ?

Il faut arrêter de penser que le tourisme en Wallonie c’est le week-end et les mois d’été. L’Ardenne est plaisante au printemps, en été, en automne, en hiver. À Rochehaut, l’affluence, c’est toute l’année, tous les jours, tous les week-ends. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7, hormis quelques jours en janvier pour l’entretien des chaudières et des travaux de rénovation. Nos travailleurs (une centaine d’emplois au sein de quatre sociétés) sont engagés pour toute l’année. Il n’y a pas de travail précarisé ici. Tout au plus peut-on dire que certaines dates – Noël, Nouvel An, Pâques, Ascension, Pentecôte… – se remplissent plus tôt ou plus vite que d’autres. Le 15 août est une date touristique comme d’autres. Ce n’est pas la meilleure, car c’est la fin de l’été, les soirées sont plus courtes et plus fraîches et on pense déjà à la rentrée. Quant à l’évolution de l’affluence, on l’a surtout vue récemment avec le nouveau calendrier scolaire qui amène du monde sur du monde, c’est-à-dire des congés sur les classiques longs week-ends de mai de forte affluence. C’est dommage.

2. N’êtes-vous pas un peu un ovni en terres wallonnes ?

À plus d’un titre. (sourire) Ainsi, notre clientèle est à 80 % francophone ! C’est paradoxal par rapport à l’environnement hôtelier dans la région. Cela tient sans doute à notre proximité avec la France. On a d’ailleurs toujours estimé qu’on avait suffisamment de clients avec les francophones, n’investissant que sur la francophonie en termes de marketing et de communication. Autre différence par rapport à l’offre touristique wallonne, c’est dès 1995 que nous nous sommes lancés dans une stratégie de développement touristique toute l’année. Notamment pour la stabilité du personnel. Avec un positionnement dans le tourisme d’affaires en semaine (séminaires…) et, surtout, le lancement de packages tout inclus, à l’image de ce que des tour-opérateurs proposaient en Tunisie, Égypte, Turquie… C’était l’époque des city-trips et de l’envol des compagnies low-cost (Ryanair est arrivé à Charleroi en 1997, NdlR) qui créaient une grosse concurrence. Il fallait réagir, ne pas attendre que les gens viennent.

3. Et donc proposer à cette clientèle variée une offre diversifiée ?

Une offre diversifiée, oui, faite de gîtes et d’hôtels, mais aussi d’activités. À Rochehaut, il y a longtemps qu’on a compris que parce que d’autres localités touristiques fermaient à certains moments de l’année, il nous fallait proposer nous-mêmes des activités, occuper nous-mêmes nos clients. Ce qu’on a fait en créant un agrimusée, une brasserie, un parc animalier… Nous sommes assurément plus dynamiques que certaines localités où le parc hôtelier vieillit mal et s’abîme, comme à Bouillon, mais nous ne sommes pas les seuls à l’être. À Durbuy et à La Roche, il y a aussi des choses qui bougent.