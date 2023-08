Lufthansa dégage un accord avec un syndicat de pilotes, la menace de grève s'éloigne

Le nouvel accord sur la rémunération court jusqu'au 31 décembre 2026 et celui concernant les conditions de travail jusqu'à la même date en 2027. Ceux-ci actent une augmentation des salaires de 18% sur 3 ans (7% en 2023 et 5% en 2025 et 2026), une prime exceptionnelle de 3,75% de la compensation annuelle fixe avec un maximum de 3.000 euros et une meilleure compensation variable alignée sur le succès commercial, entre autres.

Les deux accords doivent encore être finalisés sur le plan rédactionnel et approuvés par les organes compétents.