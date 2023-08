Rachat de la maison mère de Versace par Tapestry : un nouveau poids lourd apparaît dans l’industrie du luxe

John Idol, patron de Capri, explique qu’en rejoignant Tapestry, “nous aurons des ressources plus importantes et des capacités pour accélérer notre internationalisation tout en préservant l’ADN unique de nos marques”. Il estime que les deux entreprises sont “très complémentaires” en termes de répartition géographique, l’une étant plus présente en Asie et l’autre plus présente en Europe. La nouvelle entité emploiera plus de 33 000 personnes.

Dans la cour des grands

Ce rapprochement bouscule l’industrie du luxe car il provoque la naissance d’un nouveau poids lourd du secteur, dont le chiffre d’affaires cumulé devrait dépasser les 12 milliards de dollars. En effet, si l’on se réfère aux derniers chiffres disponibles, Tapestry pourrait se hisser dans le top 10 (4ème place) des plus beaux fleurons du luxe, avec une part de marché autour de 5,1 %.

”L’acquisition de Capri par Tapestry est la prochaine étape logique sur le chemin pour créer une puissante maison du luxe mondiale”, a relevé Neil Saunders, analyste chez GlobalData. “Les entreprises américaines du luxe regardaient depuis longtemps avec envie leurs homologues européennes” avec la “volonté de faire de même”.

L’opération ne suffit néanmoins pas pour que le groupe américain puisse concurrencer la championne du secteur : la France et ses “Gafam du luxe”, les fameux “Kholc” : Kering, Hermès, L’Oréal, LVMH et Chanel qui comptabilisent à eux seuls plus de 137 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021.

La finalisation de l’accord est attendue courant 2024. Elle doit d’abord obtenir le feu vert des actionnaires de Capri et des autorités réglementaires.